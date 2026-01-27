IND vs NZ : આખરે ન્યુઝીલેન્ડે બદલી ટીમ... સતત ત્રણ હાર બાદ આ બે ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ, સ્ટાર ખેલાડીની એન્ટ્રી
New Zealand Squad Change : ભારત સામેની પહેલી ત્રણ ટી20 મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો કારમો પરાજય થયો હતો. તેણે આગામી બે મેચ માટે પોતાની ટીમમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યા છે. જેમાં એક એક સ્ટાર પ્લેયરની એન્ટ્રી થઈ છે. જ્યારે બે ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા છે.
Trending Photos
New Zealand Squad Change : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતી લીધી છે. બાકીની બે ટી20 મેચ 28 અને 31 જાન્યુઆરીએ વિશાખાપટ્ટનમ અને તિરુવનંતપુરમમાં રમાશે. ન્યુઝીલેન્ડે આ બે મેચ માટે તેની ટીમમાં કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે. તેઓએ ચોથી ટી20 પહેલા બે ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ સમાચારની જાહેરાત કરી છે.
આ ખેલાડીઓનું કપાયું પત્તુ
ન્યુઝીલેન્ડે ચોથી મેચ પહેલા ફાસ્ટ બોલર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને ટિમ રોબિન્સનને ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે લખ્યું છે કે ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક અને ટિમ રોબિન્સનને ભારતમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટી20 ટીમમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે જીમી નીશમ, લોકી ફર્ગ્યુસન અને ટિમ સીફર્ટ ટીમ સાથે જોડાયા છે. તો ફિન એલન પણ 27 જાન્યુઆરીએ તિરુવનંતપુરમમાં ટીમ સાથે જોડાશે. તે બીબીએલમાં રમી રહ્યો હતો.
Kristian Clarke and Tim Robinson have been released from the BLACKCAPS T20 squad in India with Jimmy Neesham, Lockie Ferguson and Tim Seifert now in camp.
Finn Allen will be the final squad member to join the side on Thursday in Trivandrum.#INDvNZ pic.twitter.com/PARjD3EsHf
— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 26, 2026
સિરીઝ પર ટીમ ઈન્ડિયાનો કબજો
વર્ષો બાદ ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ODI શ્રેણીમાં હરાવ્યું હતું. જોકે, T20 શ્રેણીમાં તેમનો દેખાવ ખરાબ રહ્યો છે. પહેલી T20 મેચ 21 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ નાગપુરમાં રમાઈ હતી. ભારતે 238 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ જવાબમાં ફક્ત 190 રન જ બનાવી શક્યું હતું. ભારત 48 રનથી જીત્યું હતું.
બીજી T20 મેચ 23 જાન્યુઆરીના રોજ રાયપુરમાં રમાઈ હતી અને ભારતે 209 રનના ટાર્ગેટનો પીછો સરળતાથી કર્યો અને મેચ જીતી લીધી. ટીમ ઈન્ડિયાએ ગુવાહાટીમાં ફક્ત 10 ઓવરમાં 154 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરીને સરળતાથી જીત મેળવી હતી. આ સાથે ભારતે પાંચ મેચની ODI શ્રેણીમાં 3-0ની લીડ મેળવી લીધી. ન્યૂઝીલેન્ડનું લક્ષ્ય હવે આગામી બે મેચ જીતવાનું રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે