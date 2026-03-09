Prev
ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડની હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? કેપ્ટન સેન્ટનરે કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

T20 World Cup 2026 Final : ભારતીય ટીમે ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ ફરી એકવાર વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયું. ફાઇનલ હાર બાદ ન્યુઝીલેન્ડનો કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર ખૂબ જ હતાશ દેખાતો હતો. સેન્ટનરની ટીમ ફાઇનલમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકી નહીં અને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. હાર બાદ કેપ્ટન સેન્ટનરનું દર્દ છલકાયું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:40 AM IST
  • ભારતીય ટીમે રેકોર્ડ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો
  • ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડનો 96 રનથી પરાજય
  • હાર બાદ ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન સેન્ટનરનું દર્દ છલકાયું 

T20 World Cup 2026 Final : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડનો 96 રનથી પરાજય થયો હતો. 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાયેલી મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને જીતવા માટે 256 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ ટીમ 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. 2021ના ​​T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારી ગયું હતું અને હવે ભારત સામે હાર્યું. ભારતીય ટીમે રેકોર્ડ ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.

કેપ્ટન સેન્ટનરે કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે અંતિમ હાર છતાં પોતાની ટીમના પ્રદર્શન પર ગર્વ વ્યક્ત કર્યો. સેન્ટનરે ટીમની હાર માટે કોઈપણ ખેલાડીને દોષી ઠેરવ્યો નથી. તેના બદલે તેણે પોતાના ખેલાડીઓની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું કે ટીમે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઘણા પડકારોનો સામનો કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ દરેક તબક્કે મજબૂત રીતે લડ્યા હતા. તેણે સ્વીકાર્યું કે ભારત ફાઇનલમાં તેમના કરતા વધુ સારું રમ્યું હતું.

મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં મિશેલ સેન્ટનરે કહ્યું, મને અમારા ખેલાડીઓ પર ગર્વ છે કે તેઓ આટલા આગળ આવ્યા. આખી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન અમે ઘણા પડકારોનો સામનો કર્યો, પરંતુ અમે દરેક તક પર સારી લડાઈ લડી. આજે અમે એક મહાન ટીમ સામે હારી ગયા અને તે પણ મોટી સંખ્યામાં દર્શકોની સામે.

મિશેલ સેન્ટનરે સ્ટેડિયમમાં હાજર ભારતીય ચાહકોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેણે કહ્યું, ચારે બાજુ બ્લુ રંગનો સમુદ્ર નજર આવી રહ્યો હતો. ભારત હોમ ટીમ હતી અને આવા વાતાવરણમાં રમવું સરળ નથી. ઘરે વર્લ્ડ કપમાં રમવાથી ઘણું દબાણ આવે છે. સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની ટીમને તેમની મહેનત પર ગર્વ હોવો જોઈએ.

ભારતીય ટીમની પ્રશંસા કરી

ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટને ભારતીય ટીમની પ્રશંસા કરી તેણે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને અભિનંદન આપ્યા અને કહ્યું કે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન વિવિધ ખેલાડીઓએ જવાબદારી નિભાવી અને ટીમને આ સ્તરે પહોંચાડી.

મિશેલ સેન્ટનરના મતે, ન્યૂઝીલેન્ડે સુપર 8 અને સેમિફાઇનલમાં કઠિન લડાઈ આપી હતી, પરંતુ ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં તેમના કરતા સારો દેખાવ કર્યો હતો. સેન્ટનરએ કહ્યું, અમે સુપર 8 અને સેમિફાઇનલમાં સારી લડાઈ લડી હતી, પરંતુ આજે રાત્રે અમને સ્પષ્ટપણે હરાવી દીધા હતા.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

t20 world cup 2026, india vs new zealand, Mitchell Santner

