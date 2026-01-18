વિરાટ કોહલીની સદી ગઈ બેકાર, ન્યુઝીલેન્ડ 2-1થી ODI સિરીઝ જીતીને રચ્યો ઈતિહાસ
IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે ભારતને હરાવીને નવો કીર્તિમાન રચ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડે ભારત સામેની 3 મેચોની સિરીઝ 2-1થી પોતાના નામે કરી લીધી છે.
IND vs NZ: ન્યુઝીલેન્ડે ભારતીય ધરતી પર નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ત્રીજી વનડે (ODI) મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને હરાવીને 3 મેચોની વનડે સિરીઝ 2-1થી જીતી લીધી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 337 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. જેના જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયા વિરાટ કોહલીની સદી ફટકારી હોવા છતાં 296 રન જ બનાવી શકી હતી. આ રીતે ન્યુઝીલેન્ડે 41 રનથી મેચ જીતીને એ કરી બતાવ્યું જે ભારતમાં પહેલા ક્યારેય બન્યું ન હતું.
ભારતમાં પ્રથમ વખત જીતી ODI સિરીઝ
ન્યુઝીલેન્ડે ભારતમાં પ્રથમ વખત દ્વિપક્ષીય વનડે સિરીઝ જીતવાનું કારનામું કર્યું છે. સતત 7 સિરીઝ હાર્યા બાદ ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ ભારતમાં સિરીઝ જીતવામાં સફળ રહી છે. નોંધનીય છે કે, આ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ ક્યારેય ભારતમાં વનડે સિરીઝ જીતી શકી નહોતી. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે પ્રથમ વખત વર્ષ 1988-89માં વનડે સિરીઝ માટે ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ત્યારથી અત્યાર સુધી ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે 7 વખત દ્વિપક્ષીય વનડે સિરીઝ રમવા માટે ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હતો, પરંતુ ક્યારેય સિરીઝ જીતી શકી નહોતી. હવે 8મી સિરીઝમાં ન્યુઝીલેન્ડને સફળતા મળી છે.
ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ 14 મહિનાની અંદર ભારતને ભારતીય ધરતી પર જ સિરીઝમાં હરાવવામાં સફળ રહી છે. આ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડે નવેમ્બર 2024માં ભારતીય ધરતી પર ટીમ ઈન્ડિયાનો 3 મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝમાં 3-0થી સફાયો કર્યો હતો. ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડે ટીમ ઈન્ડિયાના ઘરમાં પ્રથમ વખત ટેસ્ટ સિરીઝ પોતાના નામે કરી હતી. હવે કીવી ટીમે પ્રથમ વનડે સિરીઝ જીતતાની સાથે જ નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે.
