/આ 3 ક્રિકેટરોએ એકસાથે લીધી નિવૃત્તિ, છેલ્લી મેચમાં છલકાયા આંસુ, જુઓ Video

New Zealand Women Cricket : ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ન્યુઝીલેન્ડનું અભિયાન ખૂબ જ ભાવુક રીતે સમાપ્ત થયું. 27 જૂને લંડનના ઓવલ ખાતે રમાયેલી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને 9 વિકેટથી હરાવ્યું. આ હાર સાથે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ સેમિફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ. ગ્રુપ Bમાંથી ઇંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
ત્રણ દિગ્ગજ ખેલાડીઓનું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા
ઇંગ્લેન્ડ સામેની હાર બાદ ન્યુઝીલેન્ડની ત્રણ દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સોફી ડિવાઇન, સુઝી બેટ્સ અને લીઆ તાહુહુએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું. આ માત્ર હાર નહોતી તે ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટમાં એક ભવ્ય યુગનો અંત હતો. ટીમે તેના દિગ્ગજોને વિજયી વિદાય આપવાની આશા રાખી હતી, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડે તે ઇચ્છાને નિષ્ફળ બનાવી દીધી. મેચ પછી બંને ટીમોએ આ દિગ્ગજોને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપ્યું. ક્રિકેટને અલવિદા કહેતી વખતે ત્રણેય ખેલાડીઓની આંખો આંસુથી છલકાઈ ગઈ હતી.
ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડને 9 વિકેટથી હરાવ્યું
પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યુઝીલેન્ડે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 163 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન અમેલિયા કેરે 42 રન સાથે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, પરંતુ બધાની નજર સોફી ડેવાઇન પર હતી. 36 વર્ષીય ડેવાઇને મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ શાનદાર બેટિંગ કરી, તેણે ફક્ત 14 બોલમાં 30 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ જબરદસ્ત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન 38 વર્ષીય સુઝી બેટ્સે પણ 13 બોલમાં 19 રનનું યોગદાન આપ્યું.
ઇંગ્લેન્ડ માટે 164 રનનો ટાર્ગેટ મુશ્કેલ સાબિત થયો નહીં. શરૂઆતના ધબડકા પછી ડેનિયલ વ્યાટ-હોજ અને સોફિયા ડંકલીએ ન્યુઝીલેન્ડના બોલરોને ધોઈ નાખ્યા. આ જોડીએ બીજી વિકેટ માટે 128 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી મેચ એકતરફી બની ગઈ. વ્યાટે 53 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી અણનમ 89 રન બનાવ્યા. ડંકલીએ 38 બોલમાં અણનમ 49 રન બનાવ્યા, જેમાં નવ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે ઈંગ્લેન્ડે માત્ર 17.4 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી.
ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ક્રિકેટને નવી દિશા આપી
આ હાર સાથે ત્રણ ખેલાડીઓની કારકિર્દીનો અંત આવ્યો, જેમણે બે દાયકામાં ન્યુઝીલેન્ડની મહિલા ક્રિકેટને ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચાડી હતી. ઓલરાઉન્ડર સોફી ડિવાઈને 20 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે 317 મેચ રમી, 8,096 રન બનાવ્યા અને 241 વિકેટ લીધી.
તો 35 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર લીયા તાહુહુએ 15 વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં કુલ 207 મેચ રમી, જેમાં 225 વિકેટ લીધી. સુઝી બેટ્સ મહિલા ક્રિકેટમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેણીએ 370 મેચમાં 10,740 રન બનાવ્યા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 145 વિકેટ પણ લીધી.
ન્યુઝીલેન્ડ આ મેચ હારી ગયું હોવા છતાં સોફી ડિવાઈન, સુઝી બેટ્સ અને લીયા તાહુહુની સિદ્ધિઓ ભવિષ્યની પેઢીઓને પ્રેરણા આપતી રહેશે. ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ક્રિકેટને વ્યાખ્યાયિત કરનાર આ ત્રિપુટીને વિજયી વિદાય મળી નહીં, પરંતુ તેમણે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સમર્પણ, જુસ્સો અને સાતત્ય તેમને હંમેશા રમતના મહાન ખેલાડીઓમાં સ્થાન આપશે.