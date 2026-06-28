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આ 3 ક્રિકેટરોએ એકસાથે લીધી નિવૃત્તિ, છેલ્લી મેચમાં છલકાયા આંસુ, જુઓ Video

New Zealand Women Cricket : ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થઈ શક્યું નથી. ટીમની હાર સાથે ત્રણ દિગ્ગજ ખેલાડીઓની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સફરનો અંત આવ્યો છે. આ મેચ દરમિયાન ત્રણેય ખેલાડીઓ ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગઈ હતી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:41 PM IST
આ 3 ક્રિકેટરોએ એકસાથે લીધી નિવૃત્તિ, છેલ્લી મેચમાં છલકાયા આંસુ, જુઓ Video
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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