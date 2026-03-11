વર્લ્ડ કપ હારતા ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટનો મોટો નિર્ણય, આ ખેલાડીઓને ટીમમાંથી કર્યા બહાર
New Zealand Cricket : ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી માટે 18 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. મિશેલ સેન્ટનર પ્રથમ ત્રણ મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ટોમ લાથમ અંતિમ બે મેચમાં કમાન સંભાળશે. ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓને આરામ આપવામાં આવ્યો છે અને ત્રણ નવા ખેલાડીઓને ડેબ્યૂ કરવાની તક આપવામાં આવી છે.
- ન્યૂઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી
- મિશેલ સેન્ટનર પ્રથમ ત્રણ મેચમાં અને ટોમ લાથમ અંતિમ બે મેચ કેપ્ટનશીપ કરશે
- ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓને આરામ આપવામાં આવ્યો છે
New Zealand Cricket : ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આગામી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માટે પોતાની નવી ટીમની જાહેરાત કરી છે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારત સામેની હાર બાદ કિવી પસંદગીકારોએ ટીમમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કર્યા છે, જેમાં વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે અને અનુભવી અને યુવા ખેલાડીઓ બંનેને તક આપવામાં આવી છે.
સેન્ટનર અને લાથમને કેપ્ટનશીપ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણી 15 માર્ચે તૌરંગાના ઓવલ ખાતે શરૂ થશે. અનુભવી ઓલરાઉન્ડર મિશેલ સેન્ટનર શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચ માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ત્યારબાદ તે પદ છોડી દેશે, જેનાથી ટોમ લાથમ અંતિમ બે મેચ માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. લાંબા સમય પછી ટોમ લાથમની T20 ટીમમાં વાપસી એ ભાવિ નેતૃત્વને સંતુલિત કરવાની ન્યુઝીલેન્ડની વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે.
ત્રણ નવા ચહેરાઓની T20માં એન્ટ્રી
કિવીઓએ આ શ્રેણી માટે તેમની ટીમમાં ત્રણ નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે, જેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ટોપ ક્રમના બેટ્સમેન કેટલિન ક્લાર્ક, નિક કેલી અને સ્પિન બોલર જેડન લેનોક્સને તેમના સતત પ્રદર્શન માટે ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ યુવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવાનો મુખ્ય હેતુ આગામી વર્લ્ડ કપ ચક્ર માટે મજબૂત બેન્ચ સ્ટ્રેન્થ બનાવવાનો છે, ખાસ કરીને હાલમાં ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓ બ્રેક પર છે.
અનુભવી ખેલાડીઓને આરામ આપવામાં આવ્યો
વર્લ્ડ કપ બાદ ફિન એલન, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર અને ટિમ સીફર્ટ જેવા નિયમિત ખેલાડીઓને આ શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. ફાસેટ બોલર મેટ હેનરી પણ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. જો કે, કાયલ જેમીસન, જીમી નીશમ અને ઇશ સોઢી જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન ટીમની સાથે રહેશે.
15 માર્ચથી શરૂ થશે શ્રેણી
આ પાંચ મેચની શ્રેણી ન્યુઝીલેન્ડના વિવિધ શહેરોમાં યોજાશે. આ શ્રેણી 15 માર્ચે તૌરંગામાં શરૂ થશે, ત્યારબાદ ટીમો હેમિલ્ટન, ઓકલેન્ડ અને વેલિંગ્ટન જશે. શ્રેણીની અંતિમ અને નિર્ણાયક મેચ 25 માર્ચે ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે તેમની નવી પ્રતિભા ચકાસવાની પણ એક શ્રેષ્ઠ તક હશે.
ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ
મિશેલ સેન્ટનર, કેઇટન ક્લાર્ક,, જોશ ક્લાર્કસન, ડેન ક્લીવર (વિકેટકીપર), ડેવોન કોનવે (વિકેટકીપર), લોકી ફર્ગ્યુસન, જેક ફોલ્કેસ, બેવન જેકબ્સ, કાયલ જેમીસન, નિક કેલી, ટોમ લાથમ (વિકેટકીપર), જેડેન લેનોક્સ, કોલ મેકકોન્ચી, જીમી નીશમ, ટિમ રોબિન્સન, બેન સીઅર્સ, નાથન સ્મિથ, ઇશ સોઢી.
