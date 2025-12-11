2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા મોટો ઝટકો... સ્ટાર ખેલાડીની કોણીમાં થઈ ગંભીર ઈજા
T20 World Cup 2026 : 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા સ્ટાર બોલર ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. તેના જમણા હાથની કોણીમાં ઈજા થતાં સર્જરી કરાવવામાં આવશે, જેના કારણે તે આવતા વર્ષે યોજાનારા વર્લ્ડ કપમાં રમી શકે તેવી શક્યતા ઓછી છે.
T20 World Cup 2026 : આગામી વર્ષે પુરુષ અને મહિલા બંને T20 વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે. બધી ટીમો તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે અને શેડ્યૂલ પહેલાથી જ જાહેર થઈ ગયું છે. હવે એક્શનનો સમય આવી ગયો છે. આ તૈયારીઓ વચ્ચે એક દેશને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે તેનો સ્ટાર બોલર ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. મીડિયા અહેવાલ અનુસાક, તે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ સુધી ફિટ નહીં થાય અને તે ટુર્નામેન્ટ ચૂકી જશે. ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડી એડન કાર્સન છે, જે ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ખેલાડી છે. તેની કોણીમાં ફ્રેક્ચર થયું છે.
ESPNના રિપાર્ટ મુજબ ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ટીમની પ્રીમિયર ઓફ-સ્પિનર એડન કાર્સન તેની જમણી કોણીમાં સર્જરીને કારણે લગભગ છ મહિના માટે રમતથી બહાર રહેશે. તેની ઈજાની સીધી અસર કિવી ટીમની વર્લ્ડ કપ તૈયારીઓ પર પડી છે, કારણ કે કાર્સન તાજેતરના વર્ષોમાં ટીમના સૌથી વિશ્વસનીય બોલરોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવી છે. તેણીએ 24 ODIમાં 18 વિકેટો અને 37 T20માં 39 વિકેટો લીધી છે.
એડન કાર્સનને શું થયું ?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે કાર્સનને આ ઈજા ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ. મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ પહેલા દુબઈમાં એક તાલીમ શિબિર દરમિયાન તેને આ ઈજા થઈ હતી. તપાસમાં તેની કોણીમાં ફ્રેક્ચર થયું હોવાનું બહાર આવ્યું. તેમ છતાં તેણીએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ટીમ માટે રમવાનું ચાલુ રાખ્યું, જેના પરિણામે સર્જરી વિના વધુ રમત અશક્ય બની ગઈ. તેને સર્જરી કરાવવા માટે ઘરેલુ સિઝન ચૂકી ગઈ અને હવે 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
કોચે શું કહ્યું ?
ન્યુઝીલેન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ બેન સોયરના મતે, કાર્સનની લાંબી કારકિર્દીને ધ્યાનમાં રાખીને સર્જરી કરાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ટીમ આગામી છ મહિનામાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી રમશે અને કાર્સનની ગેરહાજરી ખૂબ જ અનુભવાશે. સોયરે કહ્યું, "ટીમમાંથી એડનની ગેરહાજરી એક મોટી ખોટ છે, ખાસ કરીને T20 વર્લ્ડ કપ માટે. પરંતુ તે માત્ર 24 વર્ષની છે અને તેનું ભવિષ્ય લાંબુ છે. અમારું લક્ષ્ય તે સંપૂર્ણપણે ફિટ રહે અને મજબૂત રીતે વાપસી કરે."
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટાઇટલ બચાવવાનો પડકાર
ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમ ગત T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન છે. કાર્સનની ગેરહાજરી ન્યૂઝીલેન્ડની બોલિંગને નબળી પાડશે, ખાસ કરીને સ્પિન વિભાગમાં. તેના વિના ટાઇટલ બચાવવાનો પડકાર વધશે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ન્યૂઝીલેન્ડને ગ્રુપ Bમાં ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ક્વોલિફાયર 2 સાથે મૂકવામાં આવ્યું છે.
