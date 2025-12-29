આ ખતરનાક બોલરે અચાનક લીધી નિવૃત્તિ, 18 વર્ષની કારકિર્દીનો આવ્યો અંત
Doug Bracewell Retirement : ન્યુઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ડગ બ્રેસવેલે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. બ્રેસવેલે 2011માં કિવીઝ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 2023માં પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.
Doug Bracewell Retirement : ન્યુઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ડગ બ્રેસવેલે 18 વર્ષની કારકિર્દી પછી ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. 35 વર્ષીય ખેલાડીએ 2008ના અંતમાં માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરે સેન્ટ્રલ સ્ટેગ્સ માટે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે અગાઉ ન્યૂઝીલેન્ડ માટે અંડર-19 ક્રિકેટ પણ રમી હતી.
બ્રેસવેલે પોતાની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારે તબાહી મચાવી હતી. તેણે હોબાર્ટ ટેસ્ટની અંતિમ ઇનિંગમાં 40 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી હતી. બ્રેસવેલે પહેલી ઇનિંગમાં 3 અને બીજી ઇનિંગમાં 6 વિકેટ લીધી. આ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે શ્રેષ્ઠ આંકડા છે. તેણે 2011થી 2023 દરમિયાન 28 ટેસ્ટ, 21 ODI અને 20 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.
આ ટીમો માટે પણ રમ્યો
બ્રેસવેલની શાનદાર કારકિર્દીએ તેને સમગ્ર વિશ્વમાં રમતો જોયો. ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં એસેક્સ અને નોર્થમ્પ્ટનશાયર તરફથી રમવાથી લઈને IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોબર્ગ સુપર કિંગ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. જોકે, સતત ઇજાને કારણે તે આ સિઝનમાં સ્ટેગ્સ તરફથી રમી શક્યો નહીં.
આવી રહી હતી તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી
બ્રેસવેલ ન્યૂઝીલેન્ડના બેસ્ટ ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક છે, જેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 4000 રન અને 400 કારકિર્દી વિકેટનો ડબલ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બ્રેસવેલે કિવી ટીમ માટે 28 ટેસ્ટ મેચમાં 74 વિકેટ લીધી હતી. તેણે 568 રન પણ બનાવ્યા હતા. 21 ODIમાં બ્રેસવેલે 221 રન અને 26 વિકેટ લીધી હતી. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 20 વિકેટ લીધી અને 20 મેચોમાં 126 રન બનાવ્યા.
તેની કારકિર્દીમાં 637 વિકેટ લીધી
બ્રેસવેલે 137 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી, 4505 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 સદી અને 24 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. બ્રેસવેલે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 422 વિકેટ લીધી. તેની લિસ્ટ A કારકિર્દી પણ પ્રભાવશાળી રહી. બ્રેસવેલે 93 મેચોમાં 112 વિકેટ લીધી અને 1458 રન બનાવ્યા. T20 મેચોમાં ઓલરાઉન્ડર 99 મેચ રમ્યો, 1274 રન બનાવ્યા અને 103 વિકેટ લીધી. કુલ બ્રેસવેલે 329 મેચોમાં 637 વિકેટ લીધી હતી.
