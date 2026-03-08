Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટા સમાચાર, ન્યુઝીલેન્ડ સ્ટાર ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટા સમાચાર, ન્યુઝીલેન્ડ સ્ટાર ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Lea Tahuhu Retirement : ન્યુઝીલેન્ડની સ્ટાર ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. તે ODI ફોર્મેટમાં ટીમની સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે અને ટીમ માટે ચાર વર્લ્ડ કપમાં પણ ભાગ લઈ ચૂકી છે. ત્યારે હવે તેણીએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:14 PM IST

Trending Photos

T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે મોટા સમાચાર, ન્યુઝીલેન્ડ સ્ટાર ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત

Lea Tahuhu Retirement : ન્યુઝીલેન્ડની સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર લીયા તાહુહુએ ODI ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. તે કિવી ટીમ માટે એક સફળ ફાસ્ટ બોલર રહી છે. 2026માં ઈંગ્લેન્ડમાં યોજાનારા મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ સાથે તે ફક્ત T20 ફોર્મેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે, તેથી જ તેણે આ નિર્ણય લીધો. તાહુહુએ 2011માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે કિવી ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેના 15 વર્ષના ODI કારકિર્દીમાં તેણીએ કુલ 103 ODI અને ચાર ODI વર્લ્ડ કપ રમ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મહિલા ક્રિકેટમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ વિકેટ

લીયા તાહુહુએ ન્યુઝીલેન્ડના મહિલા ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ અંકિત કર્યું છે. તે ટીમની સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લેનાર પણ છે. 20 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ કર્યા પછી તેણીએ સતત ટીમ માટે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. 

લીયા તાહુહુએ ODIમાં 125 વિકેટ લીધી છે. તાહુહુએ ટીમ માટે ચાર ODI વર્લ્ડ કપ પણ રમ્યા છે. તાહુહુ 2013, 2017, 2022 અને 2025 વર્લ્ડ કપમાં ન્યુઝીલેન્ડ માટે રમી ચૂકી છે. 2025માં તેણીએ ઇંગ્લેન્ડ સામે તેની છેલ્લી ODI રમી હતી.

T20 ફોર્મેટ પર આપશે ધ્યાન

લીયા તાહુહુએ ફક્ત ODI ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. T20 વર્લ્ડ કપ આ વર્ષે જૂનમાં ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાવાનો છે. તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે આ વર્લ્ડ કપ પર રહેશે. તેણીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે T20 ફોર્મેટમાં ટીમ માટે રમવાનું ચાલુ રાખશે અને આગળ ઘણી રોમાંચક મેચો બાકી છે. તેણીએ કહ્યું, 2024માં T20 વર્લ્ડ કપ જીતવો અમારા માટે એક મહાન બાબત હતી અને આ વર્ષે હું ટાઇટલ બચાવવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Lea TahuhuLea Tahuhu retirementLea Tahuhu retirement from ODI

Trending news