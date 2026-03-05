T20 World Cup: 463 રન અને તૂટી ગયો વર્લ્ડ રેકોર્ડ... ફિન એલન-ટિમ સાઇફર્ટે રચ્યો ઈતિહાસ
Tim Seifert and Finn Allen: ટી20 વિશ્વકપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડની જીતના હીરો ફિન એલન અને ટિમ સાઇફર્ટ રહ્યાં. બંને ખેલાડીઓએ તોફાની બેટિંગ કરી મેચ એકતરફી બનાવી દીધી હતી.
- T20 વર્લ્ડકપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડની શાનદાર જીત
- ઓપનર ફિન એલને માત્ર 33 બોલમાં સદી ફટકારી બનાવ્યો રેકોર્ડ
- ટૂર્નામેન્ટમાં ન્યૂઝીલેન્ડના બંને ઓપનરોએ રચ્યો ઈતિહાસ
Trending Photos
Tim Seifert and Finn Allen: ટી20 વિશ્વકપ 2026ની પ્રથમ સેમીફાઈનલ એકતરફી રહી હતી. મિચેલ સેન્ટનરની ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમે આ મેચમાં 9 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. સાઉથ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 169 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ ફિન એલન-ટિમસાઇફર્ટની જોડીની સામે આ ટાર્ગેટ નાનો સાબિત થયો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડે માત્ર 12.5 ઓવરમાં ટાર્ગેટ હાસિલ કરી લીધો હતો. જેનું સૌથી મોટું કારણ ફિન એલન અને ટિમ સાઇફર્ટની ઓપનિંગ ભાગીદારી રહી હતી.
ફિન એલન-ટિમ સાઇફર્ટે રચ્યો ઈતિહાસ
હકીકતમાં ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ન્યૂઝીલેન્ડની ઓપનિંગ જોડીએ ફિન એલન અને સાઇફર્ટે ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આ બંનેએ ટૂર્નામેન્ટમાં મળી 463 રન જોડ્યા છે, જે અત્યાર સુધી કોઈપણ જોડી તરફથી એક ટી20 વિશ્વકપમાં બનાવવામાં આવેલા સૌથી વધુ રન છે. એલન અને સાઇફર્ટે આ સિદ્ધિ કોલકત્તાના ઈડન ગાર્ડનમાં હાસિલ કરી હતી. આ મુકાબલામાં ફિન એલને 33 બોલમાં અણનમ 100 રન ફટકાર્યા હતા, જે ટી20 વિશ્વકપના ઈતિહાસની સૌથી ઝડપી સદી છે. તો સાઇફર્ટે પણ 33 બોલમાં 58 રન ફટકાર્યા હતા. બંનેએ પ્રથમ વિકેટ માટે 117 રનની ભાગીદારી કરી હતી.
ટી20 વિશ્વકપમાં ન્યૂઝીલેન્ડના ઓપનરોની ધૂમ
ટી20 વિશ્વકપ 2026મા ફિન એલને અત્યાર સુધી 289 રન અને સાઇફર્ટે 274 રન બનાવ્યા છે. બંને બેટરોની આ જોડી ન માત્ર રનના મામલામાં પરંતુ સ્ટ્રાઇક રેટના મામલામાં પણ આગળ છે. તેની ભાગીદારીએ ન્યૂઝીલેન્ડને ફાઈનલમાં પહોંચાડી દીધું છે, જ્યાં હવે તેની નજર પ્રથમ ટ્રોફી પર છે. ફિન એલન અને સાઇફર્ટે આ ટૂર્નામેન્ટમાં યુએઈ સામે 175 રનની ભાગીદારી પણ કરી હતી. આ પહેલા એક એડિશનમાં સૌથી વધુ રન જોડનારી જોડી રહમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ અને ઇબ્રાહિમ ઝાદરાનની હતી. બંનેએ વર્ષ 2024મા 446 રન જોડ્યા હતા.
હવે ટાઇટલથી માત્ર એક જીત દૂર
ફિન એલન અને ટિમ સાઇફર્ટની આ જોડી ટી20 ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે નવું આશાનું કિરણ બની ગઈ છે. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગે ન માત્ર રેકોર્ડ તોડ્યા છે પરંતુ તે પણ દર્શાવ્યું કે મોડર્ન ટી20માં ઓપનિંગ ભાગીદારી કેટલી મહત્વની સાબિત થઈ શકે છે. ફાઇનલમાં આ જોડી કેવો કમાલ કરે છે તે જોવાનું રસપ્રદ રહેશે. ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો સામનો ભારત કે ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે, જે મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે