Prev
Next

એશિયા કપ વચ્ચે અચાનક બદલાયો આ ટીમનો કેપ્ટન, આ ખતરનાક ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

New Zealand Announced New Captain : એશિયા કપના ઉત્સાહ વચ્ચે ક્રિકેટ જગતમાંથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી T20 શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઓલરાઉન્ડર માઈકલ બ્રેસવેલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તે નિયમિત કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરનું સ્થાન લેશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

એશિયા કપ વચ્ચે અચાનક બદલાયો આ ટીમનો કેપ્ટન, આ ખતરનાક ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત

New Zealand Announced New Captain : એશિયા કપ 2025 તેના રોમાંચક મોડ પર છે. આ દરમિયાન એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી T20 શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડના નિયમિત કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરનું સ્થાન ઓલરાઉન્ડર માઈકલ બ્રેસવેલ લેશે. ઈજાને કારણે સેન્ટનર આ શ્રેણીમાં રમી શકશે નહીં. તે પેટની સર્જરીમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને આ મહિનાના અંતમાં ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે પાછો ફરે તેવી અપેક્ષા છે.

બ્રેસવેલે પહેલા પણ કેપ્ટનશીપ કરી છે

Add Zee News as a Preferred Source

બ્રેસવેલે અગાઉ 10 T20 મેચોમાં ન્યુઝીલેન્ડનું કેપ્ટનશીપ કરી છે. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમે આ વર્ષની શરૂઆતમાં પાકિસ્તાન સામે 4-1થી જીત મેળવી હતી. કાયલ જેમીસન અને બેન સીયર્સ આ શ્રેણી માટે ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. જેમિસન પોતાના પહેલા બાળકના જન્મ માટે પરિવાર સાથે રહેવા માટે ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસમાંથી ખસી ગયો હતો, જ્યારે સીઅર્સ હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો હતો. તે મેટ હેનરી, જેકબ ડફી અને જેક ફોલ્કેસ સાથે ઝડપી બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવશે.

આક્રમક બેટિંગ લાઇન-અપ

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તેની ડેબ્યૂ મેચમાં અણનમ 44 રન બનાવ્યા બાદ યુવા બેટ્સમેન બેવોન જેકબ્સે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું. ડેવોન કોનવે પણ ટીમમાં રહેશે. સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સ માટે કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL)માં રેકોર્ડબ્રેક સદી ફટકાર્યા બાદ ટિમ સીફર્ટે પોતાનું વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સ્થાન જાળવી રાખ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે જાહેર કરાયેલા ટિમ રોબિન્સન પણ ટીમમાં છે.

ઈજાને કારણે કેટલાક મુખ્ય ખેલાડીઓ બહાર

ઈશ સોઢી સ્પિન વિભાગનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ઘણા સિનિયર ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે ઉપલબ્ધ નથી. ફિન એલન, એડમ મિલ્ને, વિલ ઓ'રોર્ક, ગ્લેન ફિલિપ્સ અને લોકી ફર્ગ્યુસન બધા ઈજાઓમાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે. કેન વિલિયમસને ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ સાથે અનૌપચારિક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તેણે આ શ્રેણીમાં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 1, 3 અને 4 ઓક્ટોબરના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈના બે ઓવલ ખાતે રમાશે.

ન્યુઝીલેન્ડની T20 ટીમ :

માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, જેક ફોલ્કેસ, મેટ હેનરી, બેવોન જેકબ્સ, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ રોબિન્સન, બેન સીઅર્સ, ટિમ સીફર્ટ, ઈશ સોઢી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
CricketNew Zealand Vs AustraliaAsia CupNew Zealand vs Australia T20 series

Trending news