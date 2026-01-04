T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર બન્યો અનોખો રેકોર્ડ, એક જ ઇનિંગમાં 2 બેટ્સમેનોએ લીધો આવો નિર્ણય
Super Smash League: ન્યૂઝીલેન્ડ સુપર સ્મેશ લીગમાં એક અનોખો રેકોર્ડ જોવા મળ્યો છે, જ્યાં એક જ ઇનિંગમાં બે બેટ્સમેનો 'રિટાયર આઉટ' (Retire Out) થયા હોય. અગાઉ ક્યારેય આવું બન્યું નહોતું.
Super Smash League: ન્યૂઝીલેન્ડ સુપર સ્મેશ લીગમાં નોર્ધન ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ અને ઓટાગોની ટીમ વચ્ચે રમાયેલી મેચ ટાઈ રહી છે. છેલ્લી ઓવર સુધી બન્ને ટીમોએ જીતવા માટે પૂરો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અંતે કોઈને સફળતા મળી નહીં. ઓટાગોની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 166 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં 20 ઓવરમાં નોર્ધન ડિસ્ટ્રિક્ટ્સની ટીમ પણ 166 રન જ બનાવી શકી. ખાસ વાત એ રહી કે, નોર્ધન ટીમે મેચમાં બે બેટ્સમેનોને રિટાયર આઉટ કરાવ્યા. T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બન્યું છે જ્યારે એક જ ઇનિંગમાં બે બેટ્સમેન રિટાયર આઉટ થયા હોય.
ધીમી બેટિંગના કારણે બન્ને બેટ્સમેનો રિટાયર આઉટ થયા
નોર્ધન ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ માટે કેટાને ક્લાર્ક અને જો કાર્ટર ઓપનિંગ કરવા ઉતર્યા હતા, પરંતુ તેઓ ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી શક્યા નહીં. ત્યારબાદ બ્રેટ હેમ્પટને 30 બોલમાં 35 રન બનાવ્યા પણ તે ઇનિંગને લાંબી ખેંચી શક્યો નહીં. પછી જેવિયર બેલ અને જીત રાવલે ક્રિઝ પર લાંબી ઈનિંગ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આ બન્ને ખેલાડીઓએ ખૂબ જ ધીમી બેટિંગ કરી હતી.
રાવલે 28 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા, જ્યારે બેલના બેટમાંથી 13 બોલમાં માત્ર 9 રન જ નીકળ્યા. જ્યારે આ બન્ને ખેલાડીઓ ઝડપથી રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, ત્યારે રન રેટ વધારવા માટે આ બન્નેને રિટાયર આઉટ કરી દેવામાં આવ્યા. જ્યારે બેટ્સમેન પોતાની મરજીથી પેવેલિયન પરત ફરે, તો તેને રિટાયર આઉટ માનવામાં આવે છે.
At the innings break ⏸️
Max Chu leads the Volts with an unbeaten 64 while the Brave finish strongly with the ball 🤩
Watch the second innings LIVE and free on TVNZ+ & DUKE 📺
— Super Smash (@SuperSmashNZ) January 4, 2026
મેચ ટાઈ થઈ
બાદમાં કેપ્ટન બેન પોમારેએ 10 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક સિક્સરનો સમાવેશ થાય છે. સ્કોટ કુગલેઇને 12 બોલમાં 34 રન ફટકાર્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે સિક્સર હતા. પરંતુ આ ખેલાડીઓ પણ ટીમને જીત અપાવી શક્યા નહીં અને ટીમ 20 ઓવરમાં કુલ 166 રન જ બનાવી શકી અને મેચ ટાઈ થઈ ગઈ.
મેક્સે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી
આ પહેલા ઓટાગોની ટીમ માટે મેક્સે 42 બોલમાં 64 રન ફટકાર્યા હતા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક સિક્સરનો સમાવેશ થાય છે. જેક બોએલે 24 રન બનાવ્યા અને જમાલ ટોડના બેટમાંથી 32 રન બનાવ્યા. આ ખેલાડીઓના યોગદાનને કારણે ટીમ 166 રન સુધી પહોંચી શકી હતી.
UNBELIEVABLE!
Scott Kuggeleijn pulls the Brave back into contention as the match finishes in a dramatic tie 🤯
What a match 👏
— Super Smash (@SuperSmashNZ) January 4, 2026
