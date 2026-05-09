6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6: બેટ્સમેન છે કે 'સિક્સર મશીન'? આ અનોખો રેકોર્ડ તોડવો અસંભવ!

Finn Allen World Record: ન્યૂઝીલેન્ડનો વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ફિન એલન અત્યારે સોશિયલ મીડિયા અને ક્રિકેટ જગતમાં છવાયેલો છે. 8 મેની રાત્રે તેણે KKR તરફથી રમતા દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે માત્ર 47 બોલમાં સદી ફટકારીને તરખાટ મચાવી દીધો હતો. આ એ જ એલન છે, જેણે T20 ક્રિકેટમાં એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે જેને તોડવો કોઈ પણ બેટ્સમેન માટે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું છે.
Finn Allen World Record: T20 ક્રિકેટમાં અત્યારે એક ખૂંખાર બેટ્સમેને એવી તબાહી મચાવી છે કે ચારે બાજુ તેના જ નામના ચર્ચાઓ થઈ રહ્યા છે. આ ખેલાડી જ્યારે મેદાન પર ઉતરે છે ત્યારે માત્ર રન જ નહીં, પણ રેકોર્ડ્સનો વરસાદ થાય છે. 8 મેની રાત્રે IPL 2026 ના 51માં મુકાબલામાં તેણે વિરોધી ટીમને ગરબા રમાડી દીધા! કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) તરફથી રમતા તેણે બેટથી રનનું સુનામી લાવી દીધું અને દિલ્હી કેપિટલ્સના બોલરોને પરસેવે રેબઝેબ કરી દીધા. અહીં વાત થઈ રહી છે તોફાની ઓપનર ફિન એલનની....
ફિન એલન હાલમાં IPL 2026 માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) વતી રમી રહ્યો છે. 8 મેના રોજ, તેણે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે માત્ર 47 બોલમાં અણનમ 100 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 સિક્સર અને 5 ચોગ્ગા ફટકારીને તેની ટીમને એકતરફી જીત અપાવી. તેની બેટિંગની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તેને સેટ થવા માટે સમયની જરૂર પડતી નથી. દિલ્હી સામે તેણે 212.77 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રન બનાવ્યા અને 143 રનનો ટાર્ગેટ માત્ર 14.2 ઓવરમાં જ પૂરો કરી દીધો.
ફિન એલનનો હેરાન કરી દે તેવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
KKR માટે ફટકારેલી સદી તો માત્ર એક 'ટ્રેલર' હતું. એલનના નામે T20 ક્રિકેટનો એક એવો 'અસંભવ' વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે, જે તોડવો કોઈ પણ બેટ્સમેન માટે એક સપના સમાન છે.
આશરે એક વર્ષ પહેલા, 12 જૂન 2025 ના રોજ મેજર લીગ ક્રિકેટ (MLC) માં ફિન એલને એવો પરાક્રમ કર્યો હતો કે ક્રિસ ગેલ જેવા દિગ્ગજો પણ પાછળ રહી ગયા હતા. 'સેન ફ્રાન્સિસ્કો યુનિકોર્ન્સ' તરફથી રમતા વોશિંગ્ટન ફ્રીડમ સામે એલને એક જ ઇનિંગમાં 19 સિક્સર ફટકારી હતી. તેણે માત્ર 51 બોલમાં 151 રન ઝૂડી કાઢ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 5 ચોગ્ગા અને 19 સિક્સર ફટકારી હતી.
ખતમ કરી હતી સાહિત ચૌહાણ અને ક્રિસ ગેલની બાદશાહત
ટી20 ઇનિંગ્સમાં બેટ્સમેન દ્વારા ફટકારવામાં આવેલા સૌથી વધુ સિક્સરનો વિશ્વ રેકોર્ડ ફિન એલનના નામે છે. પોતાની 151 રનની ઇનિંગ્સ સાથે, તેણે સાહિલ ચૌહાણ (18 સિક્સર) અને ક્રિસ ગેઇલ (18 સિક્સર) ના રેકોર્ડ તોડ્યો. ફક્ત 20 ઓવરની રમતમાં 19 સિક્સર મારવી એ ચમત્કારથી ઓછું નથી. તેનો રેકોર્ડ તોડવો લગભગ અશક્ય લાગે છે. તે ઇનિંગ્સમાં, ફિન એલને સાબિત કર્યું કે તે આધુનિક ક્રિકેટના સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેનોમાંનો એક છે.
બેટ્સમેન છે કે સિક્સ મશીન?
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ફિન એલન ગયા વર્ષે ત્રણ સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. તે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ત્રણ T20 સદી ફટકારનાર ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. BBL 2026 માં, તેણે પર્થ સ્કોર્ચર્સ માટે 53 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, તેણે ન્યુઝીલેન્ડ માટે 33 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. હવે, તેણે KKR માટે 47 બોલમાં સદી ફટકારી છે. જ્યારે પણ ફિન એલન મોટી ઇનિંગ્સ રમે છે, ત્યારે તે ચોગ્ગા કરતાં વધુ સિક્સર મારે છે. આ જ કારણ છે કે તેને હવે "સિક્સર મશીન" કહેવામાં આવી રહ્યું છે.