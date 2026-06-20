Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /લિયોનેલ મેસ્સીના પિતા અંગે ચલાવ્યા ફેક ન્યુઝ, આ ચેનલની આખી ટીમને ગુમાવવી પડી નોકરી

લિયોનેલ મેસ્સીના પિતા અંગે ચલાવ્યા ફેક ન્યુઝ, આ ચેનલની આખી ટીમને ગુમાવવી પડી નોકરી

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન આર્જેન્ટિનાની ચેનલ 'લુઝુ ટીવી'એ ગઈકાલે સમાચાર ચલાવ્યા હતા કે લિયોનેલ મેસ્સીના પિતા જોર્જ મેસ્સીનું નિધન થયું છે. આ પછી ચેનલે તેના પ્રોગ્રામ 'એલ શો ડેલ વેરાનો'ના હોસ્ટ ફ્લોરેન્સિયા પેના અને સમગ્ર પ્રોડક્શન ટીમને નોકરીમાંથી કાઢી મુકી હતી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:17 PM IST
લિયોનેલ મેસ્સીના પિતા અંગે ચલાવ્યા ફેક ન્યુઝ, આ ચેનલની આખી ટીમને ગુમાવવી પડી નોકરી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત સહિત 19 રાજ્યોમાં કુદરત મચાવી શકે કહેર; વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વાવાઝોડાની..
Ambalal Patel big prediction19 min ago
2
Football World Cup 202631 min ago
3
Valsad news38 min ago
4
fifa world cup 20261 hr ago
5
bollywood1 hr ago