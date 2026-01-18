આગામી 6 મહિના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર રહેશે વિરાટ અને રોહિત, જાણો શું છે કારણ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે છેલ્લી વનડે મેચ આજે એટલે કે 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાઈ રહી છે, જેમાં બધાની નજર રોહિત અને વિરાટ પર રહેશે. ત્યારે આ મેચ બાદ વિરાટ અને રોહિત આગામી 6 મહિના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર રહેશે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની અંતિમ મેચ ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ફરી એકવાર બધાની નજર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પર રહેશે. વર્ષની પહેલી શ્રેણી રમ્યા પછી ટીમ ઇન્ડિયા લાંબા વિરામ પછી ODI ફોર્મેટમાં રમશે. ચાહકોને તેમની સ્ટાર જોડી જોવા માટે લાંબો સમય રાહ જોવી પડશે. રોહિત અને વિરાટ ચાહકો માટે ઇન્દોરમાં આ મેચ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
વનડે પછી, ટીમ ઇન્ડિયા T20 શ્રેણી રમશે
ટીમ ઇન્ડિયાએ નવા વર્ષની શરૂઆત ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી સાથે કરી હતી. ODI શ્રેણી પછી ભારત ન્યુઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. રોહિત અને વિરાટ આ શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળશે નહીં, કારણ કે બંને T20માંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે.
રોહિત અને વિરાટ આગામી કઈ શ્રેણી રમશે ?
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી પછી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી લગભગ છ મહિના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટથી દૂર રહેશે. ભારતીય ટીમ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 અને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 (IPL) પછી જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે. જૂન 2026માં અફઘાનિસ્તાન ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે. ત્યારે રોહિત અને વિરાટ ફરી એકવાર ભારતીય જર્સીમાં જોવા મળશે. પસંદગીકારો તેમને તક આપવાનું પસંદ કરે છે કે આરામ આપવાનું પસંદ કરે છે તેના પર ઘણું નિર્ભર રહેશે.
રોહિત અને વિરાટ આ શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળશે
અફઘાનિસ્તાન સામે રમ્યા પછી ટીમ ઇન્ડિયા જુલાઈમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. ત્યારબાદ ભારત સપ્ટેમ્બરમાં શ્રેણી રમવા માટે બાંગ્લાદેશ જશે. જોકે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં આ ODI શ્રેણી રમવાની શક્યતા ઓછી છે. સપ્ટેમ્બરમાં ભારતીય ટીમ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો પ્રવાસ કરશે. આ પછી ટીમ ઇન્ડિયા ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે જશે.
