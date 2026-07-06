/ફૂટબોલ જગતમાં મોટો ઝટકો: બ્રાઝિલના કિંગ નેમારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલને કહ્યું અલવિદા

Neymar retire from International Football: બ્રાઝિલના સ્ટાર સ્ટ્રાઇકર નેમારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાંથી સંન્યાસ લઈ લીધો છે. તેણે પોતાના 16 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરનો અંત ન્યૂ જર્સીના મેટલાઇફ સ્ટેડિયમમાં કર્યો. મહત્વનું છે કે 2010મા આ સ્ટેડિયમમાં નેમારે પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. નેમારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત ફુટબોલ વિશ્વકપમાં બ્રાઝિલના કારમા પરાજય બાદ કરી છે. બ્રાઝિલે રાઉન્ડ ઓફ 16ના મુકાબલામાં નોર્વેના હાથે 1-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ મેચમાં બ્રાઝિલ માટે એકમાત્ર ગોલ નેમારે કર્યો હતો.
જ્યાંથી કરિયર શરૂ થયું, નેમારે ત્યાં રમી અંતિમ મેચ
રાઉન્ડ ઓફ 16મા નોર્વેના હાથે બ્રાઝિલની હાર બાદ નેમારે કહ્યુ કે તેણે ખુબ પ્રયાસ કર્યો પરંતુ હવે બધુ ખતમ થઈ ગયું છે. મેં મેટલાઇફ સ્ટેડિયમથી જ મારા આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરની શરૂઆત કરી હતી અને હવે આ સ્ટેડિયમ પર તે સફરનો અંત કરી રહ્યો છું.
🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷
“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.
His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
નેમારની ઈચ્છા રહી અધૂરી
નેમારના સંન્યાસના નિર્ણયની સાથે તેની બ્રાઝિલને ચેમ્પિયન બનાવવાની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ છે. બ્રાઝિલને વિશ્વકપ જીતાડવાના સપના માટે નેમારે ફુટબોલની દુનિયામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. પરંતુ 16 વર્ષના કરિયર દરમિયાન તે પોતાના સપનાની આસપાસ પણ પહોંચી શક્યો નહીં. નેમારે 2014, 2018, 2022 અને 2026 વિશ્વકપમાં બ્રાઝિલનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. આ ચાર વિશ્વકપમાં તેણે કુલ 9 ગોલ કર્યાં છે.
નેમારનું આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર
નેમારે બ્રાઝિલ માટે 130 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં તેણે કુલ 80 ગોલ કર્યાં છે. તે બ્રાઝિલ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી છે. બ્રાઝિલને 2013નો ફીફા કોન્ફડરેશન કપ જીતાડવા અને 2016મા ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતાડવામાં નેમારની મોટી ભૂમિકા રહી હતી.