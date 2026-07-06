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ફૂટબોલ જગતમાં મોટો ઝટકો: બ્રાઝિલના કિંગ નેમારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલને કહ્યું અલવિદા

Neymar retire after Brazil exit from FIFA World Cup 2026: નેમારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા બ્રાઝિલના ચોંકાવનારા પરાજય બાદ નેમારે મોટો નિર્ણય લીધો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:21 AM IST
ફૂટબોલ જગતમાં મોટો ઝટકો: બ્રાઝિલના કિંગ નેમારે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલને કહ્યું અલવિદા
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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