/ઓસ્ટ્રેલિયન T20 ટીમમાં આ ભારતીય ખેલાડીને મળ્યું સ્થાન, 60 વર્ષ બાદ રચાશે ઈતિહાસ

Nikhil Chaudhary : હાલમાં બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે રહેલી ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે તેની T20 ટીમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કર્યો છે. ટ્રેવિસ હેડના સ્થાને દિલ્હીમાં જન્મેલા નિખિલ ચૌધરીને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જો નિખિલ ચૌધરીને બાંગ્લાદેશ સામે ડેબ્યૂ કરવાની તક મળે છે, તો તે 60 વર્ષ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમનાર ભારતીય મૂળનો પ્રથમ ખેલાડી બની શકે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે, ત્યારબાદ 17 જૂનથી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થશે. ટ્રેવિસ હેડ વ્યક્તિગત કારણોસર બહાર થયો છે.
ભારતીય મૂળના ઘણા ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમ્યા છે
ભારતીય મૂળના ઘણા ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યા છે, જેમાં ગુરિન્દર સંધુ અને તનવીર સંઘાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, 1960ના દાયકાથી ભારતીય મૂળનો કોઈ ખેલાડી ઓસ્ટ્રેલિયન નેશનલ ટીમ માટે રમ્યો નથી. છેલ્લે ગુજરાતમાં જન્મેલા લેગ-સ્પિનર રેક્સ સેલર્સે 1964માં કલકત્તા ટેસ્ટ રમી હતી.
આનો અર્થ એ થયો કે જો ચૌધરીની પસંદગી આવતા અઠવાડિયે થાય છે, તો તે તેના માટે એક યાદગાર ડેબ્યૂ હશે. 30 વર્ષીય ખેલાડી છેલ્લા ત્રણ બીબીએલ સીઝનમાં હરિકેન્સની ટીમનો મુખ્ય સભ્ય તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
Nikhil Chaudhary could become the first Indian-born man to play for Australia in more than 60 years after being called up for the T20I series against Bangladesh. https://t.co/sp1FLkdvzg
— cricket.com.au (@cricketcomau) June 11, 2026
નિખિલ ચૌધરી કોણ છે ?
નિખિલ ચૌધરી ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિક નથી, પરંતુ કાયમી નિવાસી છે. તે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. દિલ્હીમાં જન્મેલા ચૌધરીએ હરભજન સિંહ, શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્મા જેવા ખેલાડીઓ સાથે પંજાબ રાજ્ય ટીમ માટે 14 મર્યાદિત ઓવરની મેચ રમી હતી અને IPL ફ્રેન્ચાઇઝી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે ટ્રાયલ પણ આપ્યો હતો.
નિખિલ તેના કાકાને મળવા ક્વીન્સલેન્ડ ગયો હતો, ત્યારે કોવિડ-19 મહામારીને કારણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ફસાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ તેણે પોતાની ક્રિકેટ મહત્વાકાંક્ષાઓને આગળ ધપાવવાનું નક્કી કર્યું. ઓસ્ટ્રેલિયામાં વિવિધ નોકરીઓ કર્યા પછી તેણે પૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલરાઉન્ડર અને નોર્ધન સબર્બ્સ ગ્રેડ ટીમના કોચ જેમ્સ હોપ્સની ભલામણ પર હરિકેન્સની ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું. તેણે ગયા વર્ષે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, જેનાથી હોબાર્ટને BBL14 ટાઇટલ જીતવામાં મદદ મળી. તેણે 30.70ની સરેરાશ અને 153ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 307 રન બનાવ્યા. હવે, નિખિલ ઇતિહાસ રચવાથી માત્ર થોડા પગલાં દૂર છે.