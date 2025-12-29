Success Story: પ્રથમ બોલ પર વિકેટ, IPLમાં ન મળ્યું સ્થાન, પછી બનાવ્યું કરોડોનું સામ્રાજ્ય
Success Story: ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાના પહેલા બોલે ઐતિહાસિક વિકેટ લેનાર નિલેશ કુલકર્ણીને IPLમાં તક મળી ન હતી, પરંતુ તેમણે હાર માની ન હતી. પોતાના ક્રિકેટના અનુભવો અને નિષ્ફળતાઓમાંથી શીખીને, તેમણે ભારતમાં કરોડો રૂપિયાનું રમતગમતનું સામ્રાજ્ય બનાવ્યું. નાણાકીય વર્ષ 2024 સુધીમાં તેમની કંપનીએ આશરે ₹18.9 કરોડની આવક નોંધાવી.
નવી દિલ્હીઃ ઓગસ્ટ 1997, સ્થાન-કોલંબો. ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં સન્નાટો, હ્રદયના ધબકારા કાનમાં સંભળાઈ રહ્યાં હતા અને હાથમાં લાલ બોલ. નિકેશ કુલકર્ણીએ જ્યારે રનઅપ લીધો તો કોઈને અંદાજ નહોતો કે ઈતિહાસ બનવાનો છે. પ્રથમ બોલ પર કટ લાગી અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રથમ બોલ પર વિકેટ લેનાર એકમાત્ર બોલત તરીકે નોંધાઈ ગયું. લાગ્યું કે હવે પ્રતિષ્ઠા, પૈસા અને લાંબુ કરિયર બધુ અહીંથી શરૂ થશે. પરંતુ આઈપીએલમાં નામ આવ્યું નહીં. મેદાનમાંથી બહાર થવું પડ્યું. અહીં બધુ ખતમ થતું નથી પરંતુ નિલેશ કુલકર્ણી અસલી કહાની અહીંથી શરૂ થાય છે.
નિલેશ કુલકર્ણીએ શ્રીલંકાના શાનદાર બેટર માર્વન અટાપટ્ટુને પ્રથમ બોલ પર આઉટ કરી ઈતિહાસ રચી દીધો હતો. કોલંબોની તે પિચ પર નિલેશની પરીક્ષા અહીં પૂર્ણ ન થઈ. સનથ જયસૂર્યા અને રોશન મહાનામાની રેકોર્ડ ભાગીદારીની સામે તેમણે આશરે 70 ઓવર બોલિંગ કરી, પરંતુ વિકેટ માત્ર પ્રથમ બોલ પર મળી હતી. આ મેચ ભારત માટે નહીં, પરંતુ શ્રીલંકાના રેકોર્ડ માટે યાદ કરવામાં આવે છે.
માત્ર 3 ટેસ્ટ મેચ રમી શક્યો નિલેશ કુલકર્ણી
નિલેશ કુલકર્ણી ભારત માટે માત્ર ત્રણ ટેસ્ટ મેચ રમી શક્યો. 4 વર્ષ બાદ ચેન્નઈ ટેસ્ટમાં મેથ્યુ હેડન તેનો છેલ્લો શિકાર બન્યો હતો. તે મેચમાં હરભજન સિંહ 15 વિકેટ લઈ ચર્ચામાં આવ્યો હતો. નિલેશ ત્યારબાદ ઘરેલું ક્રિકેટમાં પરત ફર્યો હતો. નિલેશનું આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર નાનું રહ્યું પરંતુ તેણે ઘરેલું ક્રિકેટમાં મુંબઈ માટે 357 ફર્સ્ટ ક્લાસ વિકેટ લીધી હતી. આ આંકડા જણાવે છે કે તેનામાં પ્રતિભા બતી. કરિયરના છેલ્લા તબક્કામાં નિલેશને આઈપીએલ રમવાની તક પણ ન મળી.
રમતગમત વ્યવસ્થાપનનો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો
એક દિવસ, તે તેની પત્ની સાથે ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા ગયો. ત્યાં, તેણે જોયું કે ભારતની સૌથી મોટી ક્રિકેટ લીગ મોટાભાગે વિદેશી વ્યાવસાયિકો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. તે સમયે તેને ખ્યાલ આવ્યો કે દેશમાં રમતનું વ્યાવસાયિક રીતે સંચાલન કરવા માટે પૂરતા ખેલાડીઓ હતા, પરંતુ તેને વ્યાવસાયિક રીતે સંચાલિત કરવા માટે પૂરતા લોકો તૈયાર નહોતા. આનાથી એક નવો વિચાર આવ્યો. નિલેશે ભારતમાં રમતગમત વ્યવસ્થાપન અભ્યાસ માટે એક મજબૂત પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનું નક્કી કર્યું. લગભગ દોઢ વર્ષ સુધી, તેણે ભારત અને વિદેશમાં સંશોધન કર્યું, અભ્યાસક્રમ વિકસાવ્યો અને ભારતીય રમતગમત પ્રણાલીને અનુરૂપ સામગ્રી બનાવી. 2010 માં, તેણે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ (IISM) ની શરૂઆત કરી.
શરૂ કર્યો દેશનો પ્રથમ સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ
શરૂઆત સરળ નહોતી. તેના માતાપિતાને સમજાવવું મુશ્કેલ હતું કે સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ એક ગંભીર કારકિર્દી બની શકે છે. પરંતુ નિલેશે દ્રઢતાથી કામ કર્યું. તેણે મુંબઈ યુનિવર્સિટી સાથે મળીને દેશનો પહેલો સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો. ધીમે ધીમે, સરકાર અને યુનિવર્સિટીઓએ પણ આ ક્ષેત્રને માન્યતા આપી. આજે, IISM ના વિદ્યાર્થીઓ IPL, ISL, પ્રો કબડ્ડી અને સરકારી રમત યોજનાઓમાં કામ કરી રહ્યા છે. નિલેશની પ્રાથમિક કંપની, Eduhub Education Private Limited એ FY2024 સુધીમાં આશરે ₹18.9 કરોડની આવક નોંધાવી હતી. તેની પાસે રમતગમત અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ સંબંધિત અનેક સાહસો પણ છે.
રાષ્ટ્રીય ખેલ પ્રોત્સાહન પુરસ્કારથી સન્માનિત
2020મા IISM ને રાષ્ટ્રપતિ તરફથી રાષ્ટ્રીય ખેલ પ્રોત્સાહન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રથમવાર હતું જ્યારે કોઈ સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ સંસ્થાને આટલું મોટું રાષ્ટ્રીય સન્માન મળ્યું. નિલેશ આજે પણ પોતાના વિદ્યાર્થીને તે કહાની સંભળાવે છે- પ્રથમ બોલ પર મળેલી વિકેટ જ નહીં, પરંતુ 69.5 ઓવર કરી, જેમાં કંઈ ન મળ્યું. તેઓ કહે છે કે સાચી શીખ નિષ્ફળતાથી મળે છે. આઈપીએલમાં રિજેક્ટ થવું તેના માટે અંત નહીં એક નવી શરૂઆત સાબિત થઈ. 52 વર્ષની ઉંમરમાં પણ નિલેશ ફીટ લાગે છે, યોગ કરે છે અને પોતાના વિદ્યાર્થીઓને સમજાવે છે કે રમત પૂરી થયા બાદ જીવનની બીજી ઇનિંગ હોય છે. જે ક્રિકેટે તેમને નિરાશ કર્યાં, તે ક્રિકેટે તેમને ભારતમાં કરોડોનું સ્પોર્ટ્સ એજ્યુકેળન એમ્પાયર બનાવવાની પ્રેરણા આપી.
