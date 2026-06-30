/ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બહાર ! જાણો શું છે કારણ

Nitish Kumar Reddy : 14 જુલાઈથી ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમનો ઉભરતો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ઈજામાંથી સ્વસ્થ થવા માટે સમય સામે રેસ લગાવી રહ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, BCCI મેડિકલ ટીમે આ યુવા ખેલાડીને વધુ આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. તેનું હજુ સુધી બેંગલુરુમાં રિહેબિલિટેશન પણ શરૂ થયું નથી.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને તાજેતરમાં આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેના ડાબા ક્વાડ્રિસેપ્સમાં ખેંચાણની ફરિયાદ હતી. તેને ચેન્નાઈમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી વનડે દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી. જોકે આ ઈજાને નાની ગણાવવામાં આવે છે, પરંતુ તે ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે સમયસર સંપૂર્ણપણે ફિટ થવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી લાગે છે.
ઝિમ્બાબ્વે T20 શ્રેણીમાં વાપસીની આશા
ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ અને BCCI મેડિકલ ટીમ નીતિશ રેડ્ડીના સ્વસ્થતા પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. જોકે, તેના ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસની શક્યતા ઓછી છે. સંજોગોને જોતાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી T20 શ્રેણીને ક્રિકેટના મેદાનમાં તેના પાછા ફરવા માટે સૌથી સલામત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. ભારતીય પસંદગીકારો ટૂંક સમયમાં આ અંગે સત્તાવાર નિર્ણય લેશે તેવી શક્યતા છે.
ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે પહોંચશે ઈંગ્લેન્ડ ?
ઈંગ્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી માટે પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓ બેચમાં રવાના થશે. ટેસ્ટ અને T20 શ્રેણીના વ્યસ્ત શેડ્યૂલ વચ્ચે, ODI કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટર કેએલ રાહુલ સહિત કેટલાક ખેલાડીઓ તેમની ચોક્કસ તૈયારીઓ શરૂ કરવા માટે શેડ્યૂલ પહેલાં ઈંગ્લેન્ડ પહોંચશે. દરમિયાન બાકીના ખેલાડીઓ 12 જુલાઈ સુધીમાં બર્મિંગહામમાં ટીમમાં જોડાશે.
ભારતનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ (ODI)
ઇંગ્લેન્ડ ODI શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઇસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, ગુર્નૂર બ્રાર.