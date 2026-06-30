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ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બહાર ! જાણો શું છે કારણ

Nitish Kumar Reddy : ભારતીય ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ક્વાડ્રિસેપ્સની ઇજાને કારણે 14 જુલાઈથી ઇંગ્લેન્ડ સામે શરૂ થતી ODI શ્રેણી ગુમાવી શકે છે. BCCI મેડિકલ ટીમે તેને વધુ આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. હવે તે ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન વાપસી કરે તેવી શક્યતા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:39 PM IST
ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI સિરીઝ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બહાર ! જાણો શું છે કારણ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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