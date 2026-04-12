નીતિશ રાણાને આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે ! BCCIએ ફટકારી કડક સજા, રુતુરાજ ગાયકવાડને પણ મોટો ઝટકો
Nitish Rana : દિલ્હી કેપિટલ્સના બેટ્સમેન નીતિશ રાણાને ચેન્નાઈ સામે IPL 2026ની 18મી મેચ દરમિયાન અમ્પાયર સાથે દલીલ કરવી મોંઘી પડી છે. BCCI દ્વારા તેને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
- શનિવારે ચેન્નાઈ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી
- આ મેચમાં ચેન્નાઈએ સિઝનની પોતાની પહેલી જીત મેળવી હતી
- મેચ દરમિયાન એક મોટો વિવાદ પણ સર્જાયો હતો
Nitish Rana : IPL 2026ની 18મી મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળી. ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે સિઝનની પોતાની પહેલી જીત મેળવી હતી. જોકે, મેચ દરમિયાન એક મોટો વિવાદ પણ સર્જાયો હતો.
દિલ્હીની ઇનિંગ દરમિયાન ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સે પોતાના ગ્લોવ્ઝ બદલવાની વિનંતી કરી હતી, પરંતુ અમ્પાયરે આ વિનંતીને નકારી કાઢી હતી. આનાથી નીતિશ રાણા ગુસ્સે થયો હતો, જે ફોર્થ અમ્પાયર સાથે ઝઘડો કરતો જોવા મળ્યો હતો. અમ્પાયર સાથે મેદાન પર થયેલી તેની ઉગ્ર દલીલ અને ગુસ્સાભર્યા પ્રતિક્રિયાઓ બાદ દિલ્હી કેપિટલ્સ બેટ્સમેન સામે હવે સત્તાવાર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
IPL તરફથી નિવેદન
IPL દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, નીતિશ રાણાને તેની મેચ ફીના 25 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. વધુમાં તેના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. રાણાને ખેલાડીઓ અને ટીમ અધિકારીઓ માટે IPL આચારસંહિતાના લેવલ 1નું ઉલ્લંઘન કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
ખાસ કરીને રાણાએ IPL આચારસંહિતાની કલમ 2.3નું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, જે મેચ દરમિયાન અયોગ્ય અથવા અપમાનજનક ભાષાના ઉપયોગથી સંબંધિત છે. આ ઘટના ઇનિંગની 19મી ઓવર દરમિયાન બની હતી, જ્યારે રાણાએ ફોર્થ અમ્પાયર સાથે લાંબી દલીલ કરી હતી.
રાણાએ ભૂલ સ્વીકારી
અહેવાલ મુજબ, નીતિશ રાણાએ પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો છે અને મેચ રેફરીએ ફટકારેલી સજા સ્વીકારી છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પછી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે IPLમાં શિસ્ત સંબંધિત કડક પગલાં લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને મેદાન પર ખેલાડીઓના વર્તન પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ હવે 18 એપ્રિલે RCB સામે ટકરાશે.
રુતુરાજ ગાયકવાડને પણ મોટો ઝટકો
નીતીશ રાણા ઉપરાંત, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડને પણ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ દંડ તેને સ્લો ઓવર-રેટને કારણે લાદવામાં આવ્યો હતો. IPL આચારસંહિતાના કલમ 2.22 હેઠળ જે ન્યૂનતમ ઓવર-રેટ સંબંધિત ગુનાઓ સાથે સંબંધિત છે, આ તેમની ટીમનો સિઝનનો પહેલો ગુનો હતો તેથી ગાયકવાડને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
