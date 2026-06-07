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ટીમ ઇન્ડિયામાં RCBના ખેલાડીઓની નો-એન્ટ્રી! બાકીની તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીના પ્લેયર્સને મળી જગ્યા, આખરે શું છે કારણ?

Team India T20I Squad: BCCI દ્વારા 3 સિરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, એકપણ સ્ક્વોડમાં RCBના કોઈ ખેલાડીનું નામ નથી. IPLની બાકીની 9 ફ્રેન્ચાઇઝીમાંથી ઓછામાં ઓછો એક ખેલાડી ભારતીય T20 ટીમનો હિસ્સો જરૂર છે. એવું બિલકુલ નથી કે, આરસીબીના પ્લેયર્સે સારું પ્રદર્શન નથી કર્યું.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 07, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:39 PM IST
ટીમ ઇન્ડિયામાં RCBના ખેલાડીઓની નો-એન્ટ્રી! બાકીની તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીના પ્લેયર્સને મળી જગ્યા, આખરે શું છે કારણ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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