/ટીમ ઇન્ડિયામાં RCBના ખેલાડીઓની નો-એન્ટ્રી! બાકીની તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીના પ્લેયર્સને મળી જગ્યા, આખરે શું છે કારણ?

Team India T20I Squad: ભારતીય T20 ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. 6 જૂન (શનિવાર)ના રોજ BCCIએ યુકે પ્રવાસ (આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ) અને એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે 3 સ્ક્વોડ જાહેર કરી છે. સૂર્યકુમાર યાદવને બહારનો રસ્તો બતાવીને સિલેક્ટરે શ્રેયસ અય્યરને T20Iના નવા કેપ્ટન બનાવ્યા છે. તિલક વર્માને વાઇસ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે 15 વર્ષના 'વન્ડર બોય' વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઇન્ડિયામાં એન્ટ્રી મળી ગઈ છે.
હાલમાં જ IPL 2026 સમાપ્ત થઈ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ક્વોડમાં IPLની 10માંથી 9 ફ્રેન્ચાઇઝીના ખેલાડીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સતત બે વખતની ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)માંથી કોઈને એન્ટ્રી મળી નથી. સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સ આ વાતને લઈને હેરાન છે અને પ્રશ્નો પણ ઉઠાવી રહ્યા છે.
ટીમ ઇન્ડિયામાં RCBના ખેલાડીઓની નો-એન્ટ્રી!
BCCIએ 3 સિરીઝ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરી, પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, એકપણ સ્ક્વોડમાં કોઈ RCB ખેલાડીનું નામ નથી. IPLની બાકીની 9 ફ્રેન્ચાઇઝીમાંથી ઓછામાં ઓછો એક ખેલાડી ભારતીય T20 ટીમનો હિસ્સો જરૂર છે. એવું બિલકુલ નથી કે RCBના પ્લેયર્સે સારું પ્રદર્શન નથી કર્યું. છેલ્લી બે સિઝન પર નજર કરીએ તો ખબર પડશે કે સૌથી વધુ વિકેટ સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારે લીધી છે. ઓલરાઉન્ડર ક્રુણાલ પંડ્યાએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
RCBને સતત બે વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર કેપ્ટન રજત પાટીદારને પણ નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યા છે, જેમણે માત્ર કેપ્ટનશીપથી જ નહીં પરંતુ બેટિંગથી પણ ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. IPL 2026માં સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટથી રમનારા ટોપ 10 ખેલાડીઓની યાદીમાં રજત પાટીદાર એકમાત્ર એવા ખેલાડી છે, જે મિડલ ઓર્ડરમાં બેટિંગ કરે છે. પાટીદારે આ સિઝનમાં 15 ઇનિંગ્સમાં 41.75ની એવરેજ અને 192.69ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 501 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે આ દરમિયાન 42 સિક્સર પણ ફટકારી હતી.
RCBના ખેલાડીઓની અનદેખી કેમ?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, આખરે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુના ખેલાડીઓની અનદેખી કેમ થઈ રહી છે? ફેન્સ આની પાછળ અલગ-અલગ કારણો જણાવી રહ્યા છે. કેટલાક લોકોનું એવું પણ માનવું છે કે, વિરાટ કોહલી આ ટીમનો હિસ્સો છે, તેથી અજીત અગરકર અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર આ ટીમ પર ધ્યાન નથી આપી રહ્યા. કારણ ગમે તે હોય, પરંતુ આ પ્રશ્ન ઉઠવો બિલકુલ વ્યાજબી છે. IPL 2026માં 28 વિકેટ લેનારા ભુવનેશ્વર કુમાર, 501 રન અને 42 સિક્સર ફટકારનારા રજત પાટીદાર અને મિડલ ઓવરોમાં બેટ્સમેનો પર લગામ લગાવનારા સ્પિનર ક્રુણાલ પંડ્યામાંથી કોઈ એકની જગ્યા તો ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ક્વોડમાં બનતી જ હતી.
ઇંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન, શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઇસ-કેપ્ટન), નીતિશ રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી.
એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન, શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઇસ-કેપ્ટન), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ.