IND W vs PAK W : પાકિસ્તાનની ફરી બેઇજ્જતી...હરમનપ્રીત કૌરે પાકિસ્તાની કેપ્ટન સાથે ના મિલાવ્યો હાથ
Women World Cup 2025 India vs Pakistan : મહિલા વર્લ્ડ કપમાં પણ ભારતની 'નો હેન્ડશેક' પોલિસી ચાલુ જ છે. ટોસ પછી ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સના સાથે હાથ મિલાવ્યો નહોતો.
Trending Photos
Women World Cup 2025 India vs Pakistan : મહિલા વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન અને ભારત એકબીજા સામે ટકરાઈ રહ્યા છે. આ મેચ કોલંબોમાં રમાઈ રહી છે. પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય ટીમ પહેલા બેટિંગ કરશે. મહિલા વર્લ્ડ કપમાં પણ ભારતની 'નો હેન્ડશેક' પોલિસી ચાલુ જ છે.
ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ પછી પાકિસ્તાની કેપ્ટન ફાતિમા સના સાથે હાથ મિલાવ્યો નહોતા. ટોસ હાર્યા બાદ ભારતીય કેપ્ટને કહ્યું, "વર્લ્ડ કપ પહેલા અમારી અહીં સારી શ્રેણી રહી... અમે સકારાત્મક માનસિકતા સાથે સારું પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. અમારી ટીમમાં એક ફેરફાર થયો છે. અમનજોત કૌરની જગ્યાએ રેણુકા સિંહનો લેવામાં આવી છે."
પાકિસ્તાને તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેન સદાફ શમ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતે બીમાર અમનજોત કૌરની જગ્યાએ રેણુકા સિંહનો સમાવેશ કર્યો છે.
ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ સંબંધો તેમના સૌથી ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં, એશિયા કપ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. દરમિયાન, ભારતીય મહિલા ટીમે તેની "નો-હેન્ડશેક પોલિસી" ચાલુ રાખી છે અને મહિલા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ ન મિલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
મેચ પહેલા પાકિસ્તાની કેપ્ટનનું નિવેદન વાયરલ
મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં ફાતિમાએ કહ્યું હતું કે, "અમારું મુખ્ય ટાર્ગેટ સારું પ્રદર્શન કરવાનું છે. અન્ય ટીમો સાથે અમારા સારા સંબંધો છે. અમે રમતની ભાવનાને જાળવી રાખવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું. બધાએ બિસ્માહની પુત્રી સાથે મુલાકાત કરી અને સાથે સારો સમય વિતાવ્યો. અમે આવી ક્ષણોની પ્રશંસા કરીએ છીએ, જેમ કે પહેલા બન્યું હતું. પરંતુ અત્યારે, અમારો એકમાત્ર હેતુ રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે."
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન: સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), સ્નેહ રાણા, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા સિંહ
પાકિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન: મુનીબા અલી, સદફ શમ્સ, સિદ્રા અમીન, આલિયા રિયાઝ, નતાલિયા પરવેઝ, ફાતિમા સના (કેપ્ટન), રમીન શમીમ, ડાયના બેગ, સિદ્રા નવાઝ (વિકેટકીપર), નશરા સાંડુ, સાદિયા ઈકબાલ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે