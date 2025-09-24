'No Handshake' સૂર્યાએ બાંગ્લાદેશના કેપ્ટનને પણ કર્યા ઈગ્નોર? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોએ મચાવી ખલબલી
India vs Bangladesh: ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સુપર 4ની ચોથી મેચ શરૂ થઈ ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર મેચ કરતા વધારે ચર્ચા હેન્ડશેકનેને લઈ થઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને બાંગ્લાદેશી કેપ્ટનનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેને જોઈને ફેન્સ ખૂબ જ કન્ફ્યૂઝ જોવા મળી રહ્યા છે. ચારે બાજુ ફેલાયેલું છે, બન્નેએ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવ્યા નહીં.
બાંગ્લાદેશે જીત્યો ટોસ
બાંગ્લાદેશના નિયમિત કેપ્ટન લિટન દાસ ઈજાને કારણે ટીમનો ભાગ નહોતા. ટોસ માટે ઝાકિર અલી હાજર હતા. ઝાકિર અલીએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં સૂર્યા સિક્કો ઉછાળતો જોવા મળે છે. આ દરમિયાન બન્નેએ હેન્ડશેક કર્યા નહીં, જેના કારણે ફેન્સમાં અફવા ફેલાઈ છે કે, સૂર્યાએ હાથ મિલાવ્યો નથી.
સૂર્યાએ ચાલુ રાખી હેન્ડશેકની પરંપરા
ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન ઝાકિર અલીએ હાથ મિલાવ્યો. ઝાકિર અલીએ પોતાનું નિવેદન પૂરું કર્યા પછી બન્ને વચ્ચે કોન્ટેક્ટ જોવા મળ્યો. પાકિસ્તાન સિવાય સૂર્યાએ દરેક ટીમના કેપ્ટન અને અધિકારીઓ સાથે હાથ મિલાવવાની 'પરંપરા' ચાલુ રાખી છે. પાકિસ્તાન સામેની લીગ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન સલમાન અલી આગાને અવગણ્યા બાદ આ હેન્ડશેકનો મુદ્દો કન્ટ્રોવર્સીમાં બદલાઈ ગઈ હતી.
ટીમ ઈન્ડિયાની વિસ્ફોટક શરૂઆત
બાંગ્લાદેશ સામે ટીમ ઈન્ડિયાએ ધમાકેદાર શરૂઆત કરી હતી. ભારતીય ટીમ માટે ફરી એકવાર અભિષેક શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેમણે 75 રનની તાબડતોડ ઈનિંગ રમી. શુભમન ગિલે 29 રન બનાવ્યા, જ્યારે હાર્દિક પંડ્યાએ 38 રન બનાવીને ટીમને 168 રનનો સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી. ભારતીય ટીમ એશિયા કપ 2025માં અત્યાર સુધી અજેય રહી છે.
