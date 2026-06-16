/ના વિરાટ, ના રોહિત... આ ખાસ લિસ્ટમાં સ્મૃતિ મંધાના એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી, મેસી-રોનાલ્ડોના ક્લબમાં થઈ સામેલ

Smriti Mandhana: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાઇસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના હંમેશા પોતાની રમતને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. ભારતની આ 'ક્વીન' એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે ફરી એકવાર દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. જે લિસ્ટમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું નામ પણ નથી આવ્યું, તેમાં સ્મૃતિને સ્થાન મળ્યું છે. પ્રતિષ્ઠિત ટાઇમ (TIME) મેગેઝિને તેમને વર્ષ 2026ના '100 સૌથી પ્રભાવશાળી રમતગમત હસ્તીઓ'ની યાદીમાં સામેલ કર્યા છે. આ ખાસ લિસ્ટમાં સ્થાન મેળવનારી મંધાના એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી છે.
ટાઇમની આ યાદીમાં દુનિયાભરના એવા ખેલાડીઓ અને દિગ્ગજોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેઓ આજે રમત જગતને બદલી રહ્યા છે. આ યાદીમાં અમેરિકન બાસ્કેટબોલ લેજન્ડ લેબ્રોન જેમ્સ, ફૂટબોલ સ્ટાર લિઓનેલ મેસી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને ટેનિસ સનસનાટી કાર્લોસ અલ્કારાઝ જેવા મોટા નામો સામેલ છે. આ દિગ્ગજોની વચ્ચે 29 વર્ષીય સ્મૃતિ મંધાનાએ પોતાની મજબૂત હાજરી નોંધાવી છે.
રેકોર્ડ્સની ક્વીન છે સ્મૃતિ
મંધાનાના નામે ક્રિકેટ જગતમાં ઘણા મોટા રેકોર્ડ નોંધાયેલા છે. મંધાનાએ ઘરેલું વનડે મેચમાં બેવડી સદી ફટકારનારી પહેલી ભારતીય મહિલા છે. આ સાથે જ સ્મૃતિ ક્રિકેટના ત્રણેય ઇન્ટરનેશનલ ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનારી પહેલી ભારતીય મહિલા પણ બની. સ્મૃતિના નામે કુલ 17 ઇન્ટરનેશનલ સદી છે, જે મહિલા ક્રિકેટમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ છે. સ્મૃતિ મંધાનાએ એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 1,000 થી વધુ વનડે રન બનાવનારી પહેલી મહિલા ક્રિકેટર પણ છે.
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર શરૂઆત
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં મંધાનાએ શાનદાર શરૂઆત કરી છે. તેણે પાકિસ્તાન સામે 68 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં મંધાનાએ માત્ર 26 ઇનિંગ્સમાં 5 ફિફ્ટી ફટકારી દીધી છે. તે સંયુક્ત રીતે હરમનપ્રીત કૌર અને મિતાલી રાજની સાથે આ ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારનારી ભારતીય બેટ્સમેન છે.