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ના વિરાટ, ના રોહિત... આ ખાસ લિસ્ટમાં સ્મૃતિ મંધાના એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી, મેસી-રોનાલ્ડોના ક્લબમાં થઈ સામેલ

Smriti Mandhana: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાઇસ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના હંમેશા પોતાની રમતને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. ભારતની આ 'ક્વીન' એ મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે ફરી એકવાર દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે. જે લિસ્ટમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું નામ પણ નથી આવ્યું, તેમાં સ્મૃતિને સ્થાન મળ્યું છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:07 PM IST
ના વિરાટ, ના રોહિત... આ ખાસ લિસ્ટમાં સ્મૃતિ મંધાના એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી, મેસી-રોનાલ્ડોના ક્લબમાં થઈ સામેલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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