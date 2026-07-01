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એર્લિંગ હાલેન્ડના ગોલથી નોર્વેએ આઇવરી કોસ્ટને હરાવ્યું, હવે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બ્રાઝિલ સામે ટકરાશે

Ivory Coast vs Norway : નોર્વેએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં રાઉન્ડ ઓફ 32ના રોમાંચક મુકાબલામાં આઇવરી કોસ્ટને 2-1થી હરાવ્યું. આ જીત સાથે ટીમે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યાં તેનો સામનો પાંચ વખતની ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ સામે થશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:52 PM IST
એર્લિંગ હાલેન્ડના ગોલથી નોર્વેએ આઇવરી કોસ્ટને હરાવ્યું, હવે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બ્રાઝિલ સામે ટકરાશે
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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