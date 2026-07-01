/એર્લિંગ હાલેન્ડના ગોલથી નોર્વેએ આઇવરી કોસ્ટને હરાવ્યું, હવે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બ્રાઝિલ સામે ટકરાશે

Ivory Coast vs Norway : આઇવરી કોસ્ટ ટીમ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. નોર્વેએ રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં 2-1થી જીત નોંધાવી હતી. ડલ્લાસમાં રમાયેલી મેચમાં બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થયો હતો. નોર્વે 1998 પછી પહેલીવાર ટૂર્નામેન્ટના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે, જ્યાં તેનો સામનો પાંચ વખતની ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ સાથે થશે. નોર્વેના સુપરસ્ટાર ખેલાડી એર્લિંગ હાલાન્ડે મેચનો નિર્ણાયક ગોલ કર્યો.
પહેલા હાફમાં એન્ટોનિયો નુસાએ 39મી મિનિટે નોર્વે માટે શાનદાર ગોલ કર્યો. બાદમાં બીજા હાફમાં 74મી મિનિટે આઇવરી કોસ્ટ માટે અમાદ ડાયલોએ ગોલ કરીને મેચને બરાબરી પર લાવી દીધી. નોર્વેના સ્ટાર ફૂટબોલર એર્લિંગ હાલાન્ડે 86મી મિનિટે ગોલ કરીને તેની ટીમને 2-1ની લીડ અપાવી.
🇳🇴 Norway have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
નુસા અને અમાદના શાનદાર ગોલ
એન્ટોનિયો નુસાએ બોક્સના ડાબા ખૂણે બોલને કંટ્રોલ કર્યો અને જમણા પગથી એક શાનદાર ગોલ કરીને નોર્વેને કમાન્ડિંગ લીડ અપાવી. બીજા હાફમાં એન્ટોનિયો નુસાને ટક્કર આપતો ગોલ આઇવરી કોસ્ટના અમાદ ડાયલોએ કર્યો. તે બેન્ચ પરથી આવ્યો અને એક શાનદાર ગોલ કરીને સ્કોરને બરાબર કરી દીધો. આઇવરિયન વિંગરે નિકોલસ પેપે સાથે 'વન-ટુ' પાસ રમ્યો અને પછી પેનલ્ટી એરિયામાં પોતાનો જાદુ ચલાવીને ગોલ કર્યો.
હાલેન્ડનો નિર્ણાયક ગોલ
હાલેન્ડનો આ ગોલ વર્તમાન વર્લ્ડ કપમાં તેનો પાંચમો ગોલ છે અને તે ગોલ-સ્કોરિંગ ચાર્ટમાં ફક્ત આર્જેન્ટિનાના લિયોનેલ મેસ્સીથી પાછળ છે. આપણે ઘણીવાર મેચોમાં છેલ્લી ઘડીએ ગોલ થતા જોયા છે અને આજે રાત્રે પણ આવું જ થયું. કારણ કે એર્લિંગ હાલેન્ડે નોર્વે માટે છેલ્લી ઘડીએ ગોલ કરીને જીત અપાવી. આ ગોલ બાદ જ્યારે નોર્વે અને તેના ચાહકો સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સ્ટેન્ડમાંથી બેઠેલા તેના પિતા ભાવુક થઈ ગયા હતા.