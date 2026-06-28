/કોણ છે આ મિસ્ટ્રી ગર્લ? મમ્મી-પપ્પાનો રોમેન્ટિક ફોટો શેર કરીને થઈ વાયરલ, કાતિલ લુક્સે બનાવી ઇન્ટરનેટ સેન્સેશન

Ida Solbakken Viral Photos FIFA World Cup 2026: આજકાલ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026નો ધમધમાટ છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં નોર્વેની ફૂટબોલ ટીમે કમાલ કરી છે. અર્લિંગ હાલન્ડની હાજરીવાળી આ ટીમે સતત બે મુકાબલા જીતીને નોકઆઉટ રાઉન્ડ ઓફ 32માં જગ્યા પાકી કરી લીધી છે. મેદાન પર મળી રહેલી આ સફળતાની વચ્ચે ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં નોર્વેના મુખ્ય કોચ સ્ટેલ સોલબાકેનની દીકરીએ તહેલકો મચાવી દીધો છે. તેમનું નામ ઇડા સોલબાકેન છે અને તે માત્ર 22 વર્ષની છે.
માતા-પિતાના એક 'કિસિંગ મોમેન્ટ' એ ઇડાને રાતોરાત ઇન્ટરનેટ સેન્સેશન બનાવી દીધી છે. આ બધું ત્યારે શરૂ થયું, જ્યારે સેનેગલ વિરુદ્ધ એક અત્યંત રોમાંચક મુકાબલામાં નોર્વેએ 3-2થી ઐતિહાસિક જીત મેળવી. જીતની સીટી વાગતા જ કોચ સ્ટેલ સોલબાકેન પૂરેપૂરા ભાવુક થઈ ગયા. તેઓ પ્રોટોકોલ ભૂલીને સીધા સ્ટેન્ડ્સ તરફ દોડ્યા અને પોતાની પત્ની એનિકેનને ગળે લગાવીને તેમને કિસ કરી.
WATCH: Norway manager Stale Solbakken celebrates his team’s World Cup win by running into the stands for a kiss with his wife.
This is what real wealth looks like. pic.twitter.com/lsE1QNXLAY
— Anna Lulis (@annamlulis) June 23, 2026
સ્ટેન્ડ્સમાં હાજર તેમની દીકરી ઇડા સોલબાકેને માતા-પિતાના આ અત્યંત સુંદર અને અમૂલ્ય પળને પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું, 'આનાથી મોટી કોઈ પળ ન હોઈ શકે.' આ પોસ્ટ વાયરલ થતા જ દુનિયાભરના ફૂટબોલ ફેન્સની નજર ઇડા પર ટકી ગઈ. તેમની અદભૂત ફિટનેસ અને કાતિલ લુક્સને જોઈને ફેન્સે તેમને આ વર્લ્ડ કપનો સૌથી સુંદર ચહેરો જાહેર કરી દીધો છે.
મેડિકલ સ્ટુડન્ટ છે ઇડા, ભાઈ પણ છે સ્ટાર ફૂટબોલર
ઇડા સોલબાકેન માત્ર એક ગ્લેમરસ ચહેરો નથી, પરંતુ તે ડેનમાર્કમાં મિડવાઈફરી (મેડિકલ/નર્સિંગ) ના ચોથા સેમેસ્ટરની વિદ્યાર્થીની છે. તેમના ભાઈ માર્કસ સોલબાકેન પણ એક પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર છે, જે ડેનિશ સુપરલીગા ક્લબ એજીએફ (AGF) માટે મિડફિલ્ડર તરીકે રમે છે.
ઇડાની ટ્રાવેલ ડાયરી, લાઈફસ્ટાઇલ અને ફિટનેસ પોસ્ટને સોશિયલ મીડિયા પર લાખો લોકો પસંદ કરી રહ્યા છે. યુઝર્સે તેમનું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ ખોદી નાખ્યું છે.
મોતને માત આપીને પિતા રચી રહ્યા છે ઇતિહાસ
ઇડાના આ સમયે ચર્ચામાં આવ્યા પછી સોલબાકેન પરિવારની એક એવી ભયાનક અને ચોંકાવી દેનારી વાર્તા પણ સામે આવી છે, જેણે ફેન્સને ભાવુક કરી દીધા છે. વાત વર્ષ 2001ની છે, જ્યારે ઇડાના પિતા સ્ટેલ સોલબાકેન ડેનમાર્કના ક્લબ કોપનહેગન માટે રમી રહ્યા હતા.
એક ટ્રેનિંગ સેશન દરમિયાન સ્ટેલને મેદાન પર જ અત્યંત ગંભીર હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. ડોક્ટરો અને મેડિકલ રિપોર્ટ મુજબ, તેઓ લગભગ 7 મિનિટ સુધી 'ક્લિનિકલી ડેડ' જાહેર થઈ ચૂક્યા હતા. એમ્બ્યુલન્સમાં પેસમેકર અને ડોક્ટરોના પ્રયાસો પછી ચમત્કારિક રીતે તેમના શ્વાસ પાછા આવ્યા. આ ઘટના પછી તેમણે મજબૂર થઈને ફૂટબોલને અલવિદા કહેવું પડ્યું હતું અને હવે તે કોચ તરીકે નોર્વે ટીમ સાથે જોડાયેલા છે.