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કોણ છે આ મિસ્ટ્રી ગર્લ? મમ્મી-પપ્પાનો રોમેન્ટિક ફોટો શેર કરીને થઈ વાયરલ, કાતિલ લુક્સે બનાવી ઇન્ટરનેટ સેન્સેશન

Ida Solbakken Viral Photos FIFA World Cup 2026: ઇડા સોલબાકેન (Ida Solbakken) આ સમયે ચાલી રહેલા ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર સનસનાટી અને ઇન્ટરનેટ ક્રશ બની ગઈ છે. ચાલો તેમના વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:42 AM IST
કોણ છે આ મિસ્ટ્રી ગર્લ? મમ્મી-પપ્પાનો રોમેન્ટિક ફોટો શેર કરીને થઈ વાયરલ, કાતિલ લુક્સે બનાવી ઇન્ટરનેટ સેન્સેશન
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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