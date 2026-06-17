Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /નોર્વેની 28 વર્ષ બાદ વર્લ્ડ કપમાં ધમાકેદાર વાપસી, ઇરાકને હરાવ્યું, એર્લિંગ હાલેન્ડના બે ગોલ

નોર્વેની 28 વર્ષ બાદ વર્લ્ડ કપમાં ધમાકેદાર વાપસી, ઇરાકને હરાવ્યું, એર્લિંગ હાલેન્ડના બે ગોલ

Iraq Vs Norway : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગ્રુપ I ની બીજી મેચમાં નોર્વેએ ઇરાકને 4-1થી કારમી હાર આપી. ફોક્સબરોના જિલેટ સ્ટેડિયમ ખાતે નોર્વેના ગોલ મશીન તરીકે ઓળખાતા એર્લિંગ હાલેન્ડે તેની પ્રથમ વર્લ્ડ કપ મેચમાં બે ગોલ કર્યા.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 17, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:44 AM IST
નોર્વેની 28 વર્ષ બાદ વર્લ્ડ કપમાં ધમાકેદાર વાપસી, ઇરાકને હરાવ્યું, એર્લિંગ હાલેન્ડના બે ગોલ
Image Credit: AP

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ખેડૂતોના હિતમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મોટો ચુકાદો: સાંભળ્યા વિના વીજલાઇન નાંખવાનો જિલ્લા
gujarat15 min ago
2
Football World Cup 202618 min ago
3
Football World Cup 202647 min ago
4
Sanjay Raut1 hr ago
5
breaking news1 hr ago