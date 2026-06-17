/નોર્વેની 28 વર્ષ બાદ વર્લ્ડ કપમાં ધમાકેદાર વાપસી, ઇરાકને હરાવ્યું, એર્લિંગ હાલેન્ડના બે ગોલ

Iraq Vs Norway : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગ્રુપ I ની બીજી મેચમાં ઇરાકને નોર્વે સામે 4-1થી હારનો સામનો કકવો પડ્યો. ફોક્સબરોના જિલેટ સ્ટેડિયમમાં બધાની નજર નોર્વેના સ્ટ્રાઈકર એર્લિંગ હાલેન્ડ પર હતી. જે 'ગોલ મશીન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તેણે ચોક્કસપણે પોતાના પ્રદર્શનથી બધાનું દિલ જીતી લીધું. પોતાની કારકિર્દીની પહેલી વર્લ્ડ કપ મેચ રમતા હાલેન્ડે પહેલા હાફમાં બે ગોલ કરીને સનસનાટી મચાવી દીધી. લીઓ ઓસ્ટિગાર્ડે પણ નોર્વે માટે ગોલ કર્યો.
હાલેન્ડનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ગોલ
હાલેન્ડે 29મી મિનિટમાં પોતાનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ગોલ કર્યો. જોકે આયમેન હુસૈને 39મી મિનિટમાં ઇરાક માટે બરાબરી કરી, હાલેન્ડે માત્ર ચાર મિનિટ પછી નોર્વેને ફરી આગળ કરી દીધું. ઇંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગમાં માન્ચેસ્ટર સિટી માટે રમતા આ ખતરનાક સ્ટ્રાઈકરે 43મી મિનિટમાં પોતાનો બીજો ગોલ કર્યો.
હાફટાઇમ સુધી નોર્વે 2-1 થી આગળ હતું. બીજા હાફમાં પણ તેઓએ આક્રમક એટેક ચાલુ રાખ્યો, ઓસ્ટિગાર્ડે 76મી મિનિટે લીડ 3-1 સુધી વધારી દીધી. અંતિમ વ્હિસલ વાગતા પહેલા સ્ટોપેજ ટાઇમમાં, આયમેન હુસૈને પોતાનો ગોલ કરીને નોર્વે માટે 4-1 થી વિજય મેળવ્યો.
પોઇન્ટ ટેબલમાં નોર્વે ફ્રાન્સથી આગળ
ઇરાકે લગભગ ચાર દાયકાની લાંબી રાહ બાદ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં વાપસી કરી છે, પરંતુ હારનો સામનો કરવો પડ્યો. બીજી તરફ નોર્વેએ પણ 28 વર્ષ બાદ વર્લ્ડ કપમાં વાપસી કરી. આ ગ્રુપમાં અન્ય બે ટીમો ફ્રાન્સ અને સેનેગલ છે. ફ્રાન્સે સેનેગલને 3-1 થી હરાવીને ગ્રુપમાં પોતાની હાજરી નોંધાવી. ટીમ માટે કેપ્ટન કાયલિયન એમબાપ્પેએ બે ગોલ કર્યા. નોર્વે અને ફ્રાન્સ બંનેના 3 પોઈન્ટ છે, પરંતુ શ્રેષ્ઠ ગોલને કારણે નોર્વે ટીમ એમબાપ્પેની ટીમથી આગળ છે.