ગુજરાતી ન્યૂઝSports

અભિષેક-બુમરાહ નહીં, પણ આ ખેલાડી પાકિસ્તાન માટે બનશે ખતરો, ઉમર ગુલે જણાવ્યું નામ

India Dangerous Batsman: ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર ઉમર ગુલ માને છે કે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો આ ક્રિકેટર પાકિસ્તાન માટે ખતરો બની શકે છે. તેમણે ભારતની જીતનો મજબૂત દાવેદાર ગણાવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:18 PM IST

અભિષેક-બુમરાહ નહીં, પણ આ ખેલાડી પાકિસ્તાન માટે બનશે ખતરો, ઉમર ગુલે જણાવ્યું નામ

India Dangerous Batsman: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની 27મી મેચ રવિવારે કોલંબોમાં રમાઈ રહી છે. આ વખતે બંને ટીમો ટૂર્નામેન્ટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે, અને આ એક રોમાંચક મેચ બનવાની અપેક્ષા છે. પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન અને ઉસ્માન તારિક અને ભારતના અભિષેક શર્મા અને જસપ્રીત બુમરાહ જેવા ખેલાડીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. 

ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરની ભવિષ્યવાણી

જોકે, ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર ઉમર ગુલ માને છે કે T20 વર્લ્ડ કપમાં હાર્દિક પંડ્યા પાકિસ્તાન માટે ખતરો બની શકે છે. તેમણે એવી પણ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે પાકિસ્તાન આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ જીતશે.

પાકિસ્તાન માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે

ઉમર ગુલે એક પોડકાસ્ટમાં હાર્દિક પંડ્યાની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે હાર્દિક પંડ્યા શક્તિશાળી સ્ટ્રોક મારવામાં માહિર છે અને તેની પાસે ઉત્તમ શોટ પસંદગી છે. ઉમર ગુલે કહ્યું કે, એક ખેલાડી જે ખરેખર શાંત અને સંયમિત છે અને પાકિસ્તાન માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે તે હાર્દિક પંડ્યા છે. તેની વિકેટ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેની સ્ટ્રાઇકિંગ ક્ષમતા અને શોટ પસંદગી તેને અલગ પાડે છે.

ગુલ માને છે કે આ એકદમ ન્યૂટલ મેચ છે, પરંતુ પ્રેમાદાસા સ્ટેડિયમની પિચ (જે ઘણીવાર સ્પિનરોને અનુકૂળ હોય છે અને ધીમી હોઈ શકે છે) પાકિસ્તાનના સ્પિન આક્રમણને અનુકૂળ કરી શકે છે, જેનાથી તેમને ફાયદો થઈ શકે છે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, આ મેચો હાઈ પ્રેસરવાળી છે. મારું માનવું છે કે બંને ટીમો પાસે 50-50ની તક છે, પરંતુ પિચની સ્થિતિના આધારે, પાકિસ્તાન પાસે જીતવાની વધુ સારી તક છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે, મારું માનવું છે કે ભારતના મધ્યમ ક્રમે છેલ્લી બે મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી. મજબૂત વિરોધી ટીમ સામે તેમને આનો સામનો કરવો પડશે. મેદાન પર, ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાં ફેવરિટ તરીકે પ્રવેશ કરશે, ગયા વર્ષે એશિયા કપમાં વિજય સહિત પાકિસ્તાન સામે આઠ મેચમાંથી સાત જીતના પ્રભાવશાળી રેકોર્ડને કારણે.

ધીમી પિચ મેચ આગળ વધતા સ્પિનરોને અનુકૂળ

આ મેચમાં ટોસ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. સમયાંતરે વરસાદની આગાહી છે, અને વાદળછાયું આકાશ ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં સીમર્સને અનુકૂળ કરી શકે છે, જ્યારે ધીમી પિચ મેચ આગળ વધતા સ્પિનરોને અનુકૂળ રહેશે.
 

