અભિષેક-રિંકુ નહીં, T20 વર્લ્ડ કપમાં આ ખેલાડી હશે ભારતનું સૌથી મોટું હથિયાર, શોએબ અખ્તરે કર્યો મોટો દાવો
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું રણશિંગુ ફૂંકાઈ ગયું છે. આખી દુનિયાની નજર ભારતીય ટીમ પર ટકેલી છે, કારણ કે ભારત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન હોવાની સાથે સાથે આગામી ટુર્નામેન્ટનું યજમાન પણ છે. પાકિસ્તાનના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે ભારતના સૌથી મોટા 'મેચ વિનર' ખેલાડી વિશે વાત કરી છે. તેમણે અભિષેક શર્મા કે રિંકુ સિંહનું નહીં, પરંતુ કોઈ અન્ય ખેલાડીનું નામ લીધું છે.
T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તમામ દેશો તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. આ મેગા ઈવેન્ટની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીથી થવા જઈ રહી છે. ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે આ વર્લ્ડ કપની યજમાની કરી રહ્યા છે. BCCIએ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે, જેમાં 15 ખેલાડીઓને સ્થાન મળ્યું છે. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના પૂર્વ દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના સૌથી મોટા 'ગેમ ચેન્જર' ખેલાડીનું નામ જણાવ્યું છે.
શોએબ અખ્તરે જણાવ્યું નામ
શોએબ અખ્તરે વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતના સૌથી મોટા ગેમ ચેન્જર તરીકે અભિષેક શર્મા કે રિંકુ સિંહનું નામ નથી લીધું, પરંતુ તેમણે ભારતીય T20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને સૌથી મોટા ગેમ ચેન્જર ગણાવ્યા છે. અખ્તરે કહ્યું, "ભારત પાસે ટેલેન્ટની કોઈ કમી નથી. આવી સ્થિતિમાં મને લાગે છે કે ટીમ ઈન્ડિયા ખિતાબની પ્રબળ દાવેદાર છે, પરંતુ સૂર્યકુમાર યાદવે રન બનાવવા પડશે. સૂર્યા ભારત માટે મહત્વના ખેલાડી છે અને તે એક ગેમ ચેન્જર છે. જો ભારતને પોતાનો ખિતાબ બચાવવો હોય, તો તેમના મુખ્ય ખેલાડી સૂર્યકુમાર યાદવે રન કરવા જ પડશે. T20માં જ્યારે ઝડપથી રન બનાવવાની વાત આવે છે, ત્યારે તે ભારતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી બની જાય છે."
ખરાબ ફોર્મ ચિંતાનો વિષય
T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા સૂર્યકુમાર યાદવ ખરાબ ફોર્મમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તેમણે વર્ષ 2025માં ભારત તરફથી T20માં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. સૂર્યાએ 2025માં ભારત માટે કુલ 21 મેચ રમી છે, જેમાં તેમણે 13.62ની સરેરાશથી માત્ર 218 રન બનાવ્યા છે. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 47 રન રહ્યો છે, જે તેમણે એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સામે બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેઓ 3 વખત શૂન્ય રને પણ આઉટ થયા છે. વર્લ્ડ કપ પહેલા સૂર્યાએ ફોર્મમાં પરત ફરવું પડશે, અન્યથા ટીમ ઈન્ડિયા મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે.
ભારત માટે ટી20 રમતા વર્ષ 2025માં સૂર્યાનું પ્રદર્શન
વિગત આંકડા
કુલ મેચ 21
ઇનિંગ્સ 19
કુલ રન 218
સરેરાશ 13.62
સ્ટ્રાઈક રેટ 123.16
હાઈએસ્ટ સ્કોર 47 (વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, એશિયા કપ)
અડધી સદી (50s) 0
સદી (100s) 0
શૂન્ય પર આઉટ (Ducks) 3
