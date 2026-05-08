/ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગથી બધા ખેલાડીઓ ખુશ નથી: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે લગાવ્યો ચોંકાવનારો આરોપ

Team India Head Coach: ગૌતમ ગંભીરના કાર્યકાળ દરમિયાન અનેક વિવાદાસ્પદ અહેવાલો સામે આવ્યા હતા. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા સિનિયર ખેલાડીઓએ કોચિંગ દરમિયાન અચાનક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.
Team India Head Coach: ગૌતમ ગંભીર જુલાઈ 2024માં ટીમ ઈન્ડિયામાં મુખ્ય કોચ તરીકે જોડાયા હતા. તેમના કોચિંગ હેઠળ, ભારતે સતત બે ICC ટ્રોફી જીતી હતી: ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ. ગંભીરના કોચિંગથી સેમસન જેવા ખેલાડીઓને તકો મળી, જ્યારે ઇશાન કિશન જેવા ખેલાડીઓનો પણ પ્રવેશ થયો, જેઓ સતત ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે.
જોકે, તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન અનેક વિવાદાસ્પદ અહેવાલો પણ સામે આવ્યા. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા સિનિયર ખેલાડીઓએ કોચિંગ દરમિયાન અચાનક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી. હવે, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અતુલ વાસને આરોપ લગાવ્યો છે કે ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ બધા ખેલાડીઓ ખુશ નથી.
ગંભીરની મેનેજમેન્ટ શૈલી અને મજબૂત વ્યક્તિત્વથી નાખુશ
એક શોમાં બોલતા, વાસને આરોપ લગાવ્યો કે ભારતીય સેટઅપમાં કેટલાક ખેલાડીઓ ગંભીરની મેનેજમેન્ટ શૈલી અને મજબૂત વ્યક્તિત્વથી નાખુશ છે.
મને ખાતરી છે કે બધા ખેલાડીઓ ખુશ નથી હોતા. કોઈને તો સોય પર સૂવું પડે છે, એવું થાય છે. વ્યક્તિગત પસંદ અને નાપસંદ, અને તે પણ આવા મજબૂત વ્યક્તિત્વ સાથે. વાસને કહ્યું કે વ્યક્તિગત પસંદ અને નાપસંદ સાથે અને તેમને લાકડીથી દોરીને, જો તમે જીતતા રહો છો, તો તે ઠીક છે. પરંતુ જો તમે હારી જાઓ છો, તો તમારે ટીકાનો સામનો કરવો પડશે,"
ભારતના ભૂતપૂર્વ ઝડપી બોલરને પછી પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે વ્યક્તિગત રીતે કોઈ એવા ખેલાડીઓને ઓળખે છે જે ગંભીરના નેતૃત્વથી નાખુશ હતા.
ક્રિકેટરોને લાગ્યું કે તેમને બાજુ પર રાખવામાં આવ્યા
નામ આપવાનો ઇનકાર કરતા, વાસને સંકેત આપ્યો કે કેટલાક ક્રિકેટરો હતા જેમને લાગ્યું કે તેમને બાજુ પર રાખવામાં આવ્યા છે.
તેમણે આગળ કહ્યું કે, હું તેમાંથી 1-2ને જાણું છું, તેઓ ખુલ્લેઆમ તે કહેશે નહીં. હું આ શોમાં તેમના નામ જાહેર કરી શકતો નથી. બધા જાણે છે કે શું ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ તે 2-4 ખેલાડીઓને બાજુ પર રાખ્યા પછી, જો તમે જીતો છો, તો તે તમારી દુનિયા છે. આ એક ટીમ રમત છે, કોઈ ખેલાડીઓનું સાંભળશે નહીં. આ બધા પછી જો કોચ જીતે છે, તો કોચ સાચો છે, અને ખેલાડીઓ ખોટા છે.
ગંભીરને દિલ્હીના કેપ્ટન પદેથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા
વાસન અને ગંભીર વચ્ચે ભૂતકાળમાં તણાવપૂર્ણ સંબંધો રહ્યા છે. જ્યારે વાસન દિલ્હીના સિલેક્ટર હતા, ત્યારે ગંભીરને દિલ્હીના કેપ્ટન પદેથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, આ પગલાથી વિવાદ થયો હતો જ્યારે ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓપનરે દાવો કર્યો હતો કે તેમને નિર્ણય વિશે યોગ્ય રીતે જાણ કરવામાં આવી ન હતી.