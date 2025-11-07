Prev
Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:07 PM IST

અશ્વિનનો સનસનીખેજ ખુલાસો... ભારતને T20 વર્લ્ડ કપમાં હરાવવા માટે આ 2 ખેલાડીઓને બનાવો ટાર્ગેટ

R Ashwin: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝમાં ભારતીય ટીમે 2-1થી લીડ મેળવી લીધી છે. ભારતીય ટીમનું સિરીઝ દરમિયાન અત્યાર સુધી એટલું સારું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું નથી. સિરીઝની બીજી મેચ હાર્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ વાપસી કરી અને ચોથી T20માં ઓસ્ટ્રેલિયાને 48 રનથી હરાવ્યું છે. ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન એશિયા કપમાં જોવા મળ્યું હતું તેની સરખામણીમાં તેમનું પ્રદર્શન ઘણું નિરાશાજનક છે. આ સમગ્ર મામલા પર પૂર્વ ભારતીય ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિને ભારતીય ટીમની ખામીઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયન કેમ્પને ભારતને હરાવવાનો મંત્ર આપ્યો છે.

'અભિષેક અને વરુણને જુઓ'
અશ્વિને પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા કહ્યું કે, "અત્યાર સુધી હું માનતો હતો કે બુમરાહને રોકવો જરૂરી છે. મેં જે જોયું ટિમ ડેવિડે વરુણ ચક્રવર્તીનો સામનો કર્યો. જો કોઈ ટીમ ભારત સામે જીતવા માંગે છે, તો તેમણે અભિષેક શર્મા અને વરુણ ચક્રવર્તીને રોકવા પડશે. અભિષેક સામે તેમના પ્લાનિંગ પર જરૂર નજર રાખીશે. જે પણ ટીમ આવી રહી છે વર્લ્ડ કપની તૈયારી સાથે આવી રહી છે. વરુણ ચક્રવર્તી સાથે પણ એવું જ થશે, કારણ કે આનાથી તેમને T20 વર્લ્ડ કપમાં ફાયદો મળશે."

બેટ સ્વિંગ ઓછું કરે
અશ્વિને વધુમાં કહ્યું કે, "અભિષેક શર્મા પાવરપ્લે દરમિયાન કોઈપણ બોલર સામે ખૂબ જ ઘાતક બની જાય છે. કાંગારૂ ખેલાડીઓએ અભિષેકને પાવરપ્લે દરમિયાન 23 બોલમાં 29 રન આપ્યા. જેમાં છઠ્ઠી ઓવરમાં ખૂબ જ વધારે રન આપ્યા. અભિષેક પ્રતિ બોલ 1 રનથી ઓછો બનાવી રહ્યો હતો. તેમની પાસે બેટ સ્વિંગ ઓછો કરવાનો પ્લાન હતો."

નાથન એલિસને સલાહ
અશ્વિને વધુમાં કહ્યું કે, "તમે જોશો કે નાથન એલિસે અભિષેક શર્માને સ્ટમ્પ પર હજુ સુધી એક પણ બોલ ફેંક્યો નથી. તેની ડિલિવરી ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર વાઇડ થઈ ગઈ છે અને સ્વિંગિંગ યોર્કરને ઓછું કરવા માટે તેમણે ગતી થોડી ધીમી પણ કરી છે. તેથી, તે અભિષેક માટે ઓફ-સાઇડ પર કમજોર નથી. તે ત્યાં ઝડપથી રન બનાવે છે. મને લાગે છે કે તેમણે ખરેખર સારી બોલિંગ કરી છે."

