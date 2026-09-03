/ગૌતમ ગંભીર નહીં, આ દિગ્ગજ હશે એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ, થઈ ગઈ જાહેરાત

Head Coach of Team India : એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ અંગેની વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર આ એશિયન ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે નહીં. BCCIએ ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE)ના વર્તમાન વડા VVS લક્ષ્મણને એશિયન ગેમ્સ ટીમના હેડ કોચ તરીકે જાપાન મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે. જ્યારે ગૌતમ ગંભીર ટીમ ઈન્ડિયાના સત્તાવાર હેડ કોચ છે, તેઓ જાપાન જશે નહીં.
રમતગમત મંત્રાલયે આઈચી-નાગોયામાં એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફની યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ માટે 750થી વધુ સભ્યોની ટુકડી જાપાન જવાની છે. VVS લક્ષ્મણ ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ તરીકે આ યાદીમાં સામેલ છે. તેમના COE યુનિટનો સમગ્ર સપોર્ટ સ્ટાફ શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ટીમને કોચિંગ આપશે.
ક્રિકેટ માટે 20 સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્યોને મંજૂરી
ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો માટે કુલ 20 સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્યોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સામાન્ય રીતે મોટા સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે મુસાફરી કરે છે, ત્યારે એશિયન ગેમ્સના નિયમો અલગ અલગ હોય છે. પરિણામે ટીમ ખૂબ જ મર્યાદિત સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે મુસાફરી કરશે.
VVS એશિયન ગેમ્સમાં કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે
જોકે, આ પહેલીવાર નથી જ્યારે VVS લક્ષ્મણે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી અથવા એશિયન ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભારતીય ટીમ માટે કોચ તરીકે સેવા આપી હોય, આવી વ્યવસ્થા અગાઉ પણ થઈ છે. જેમ કે, ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પછી ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમી હતી. VVS લક્ષ્મણ તે પ્રસંગે શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ટીમના હેડ કોચ હતા. વધુમાં તેમણે ચીનમાં 2023 એશિયન ગેમ્સમાં રૂતુરાજ ગાયકવાડની આગેવાની હેઠળની ટીમના હેડ કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. પરિણામે આ તેમના માટે નવો અનુભવ નહીં હોય.
એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ સ્પર્ધા માટે નિયુક્ત સ્થળ મૂળ બેઝબોલ મેદાન હતું. તેને ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું છે. ડ્રોપ-ઇન પિચનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ડ્રેસિંગ રૂમની સુવિધાઓ અપૂરતી છે. અહેવાલો અનુસાર, ક્રિકેટ ટીમો જ્યાં રહેવાની છે તે હોટેલમાં જગ્યા એટલી ઓછી છે કે જો બે લોકો એક રૂમ શેર કરે છે, તો તેમની કિટ બેગ રાખવા માટે પણ પૂરતી જગ્યા નહીં હોય. વધુમાં, વોશરૂમ ડ્રેસિંગ રૂમથી દૂર હોવાનું કહેવાય છે.