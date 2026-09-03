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ગૌતમ ગંભીર નહીં, આ દિગ્ગજ હશે એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ, થઈ ગઈ જાહેરાત

Head Coach of Team India : એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સત્તાવાર હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરની જગ્યાએ BCCIએ VVS લક્ષ્મણને એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે જાપાન મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 03, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:44 PM IST
ગૌતમ ગંભીર નહીં, આ દિગ્ગજ હશે એશિયન ગેમ્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ, થઈ ગઈ જાહેરાત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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