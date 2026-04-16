આ તે કેવો નિર્ણય ! 1 વિકેટ લેનારને મળ્યો 'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ અને 4 વિકેટ લેનાર ખાલી હાથ

RCB vs LSG : બુધવારે રમાયેલી IPL મેચમાં RCBએ LSGને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામ દારે LSG સામે 4 ઓવરમાં માત્ર 24 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી. રસિક સલામ દારે RCBની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી છતાં તેને 'મેન ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો નહોતો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:42 AM IST
  • 'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડને લઈને વિવાદ
  • 4 વિકેટ લેનાર કાશ્મીરી બોલર સાથે અન્યાય
  • રસિક સલામ દારને ના મળ્યું મહેનતનું ફળ

RCB vs LSG : બુધવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામ દારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે ઘાતક બોલિંગ પ્રદર્શન કરતાં 4 ઓવરમાં માત્ર 24 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી હતી છતાં રસિક સલામ દારને 'મેન ઓફ ધ મેચ' તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતા. તેના બદલે જોશ હેઝલવુડને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. જેણે ફક્ત એક વિકેટ લીધી હતી. એક નિર્ણય જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. આ વિવાદ વચ્ચે પૂર્વ ભારતીય ઓપનર અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ રસિક સલામ દાર માટે અવાજ ઉઠાવ્યો છે.

'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડને લઈને વિવાદ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને હરાવીને, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે પોઈન્ટ ટેબલમાં નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. બોલરોએ RCBની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં રસિક સલામ દારે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું છતાં તેને 'મેન ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો નહોતો. આકાશ ચોપરાએ આ નિર્ણય અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય ટીમના બોલરો દ્વારા સંપૂર્ણપણે યોગ્ય સાબિત થયો. RCBએ LSGની ઇનિંગ્સને 20 ઓવરમાં 146 રન સુધી મર્યાદિત રાખી.

4 વિકેટ લેનાર કાશ્મીરી બોલર સાથે અન્યાય

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા તમામ બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેમાંથી સૌથી સફળ ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામ દાર હતો. રસિક સલામ દારે 4 ઓવરમાં 24 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી. વધુમાં ભુવનેશ્વર કુમારે 4 ઓવરમાં 27 રન આપીને 3 વિકેટ, કૃણાલ પંડ્યાએ 4 ઓવરમાં 38 રન આપીને 2 વિકેટ અને જોશ હેઝલવુડે 4 ઓવરમાં 20 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. 

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ટાર્ગેટનો પીછો કરતા 15.1 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 149 રન બનાવીને મેચ 5 વિકેટથી જીતી લીધી. એવી શક્યતા હતી કે મેચ પછી રસિક સલામ દારને 'મેન ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ આપવામાં આવશે. જો કે, બધાને ચોંકવતા ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

ના મળ્યું મહેનતનું ફળ

આ નિર્ણયે બધાને ચોંકાવી દીધા કારણ કે રસિક સલામ દારે માત્ર બેસ્ટ ઇકોનોમી રેટ જાળવી રાખ્યો નહોતો પરંતુ જોશ હેઝલવુડ કરતાં ત્રણ વધુ વિકેટ પણ લીધી હતી. T20 ફોર્મેટમાં આ બંને માપદંડો નોંધપાત્ર મહત્વ ધરાવે છે. પરિણામે રસિક સલામ દારને 'મેન ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ ન આપવાનો નિર્ણય ખૂબ જ મૂંઝવણભર્યો લાગે છે. કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને આ નિર્ણયને નિરાશાજનક ગણાવ્યો. 

આકાશે લખ્યું છે કે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચમાં રસિક સલામ દારને 'મેન ઓફ ધ મેચ' કેમ ન જાહેર કરવામાં આવ્યો ? આ યુવા ખેલાડી સાથે અન્યાય છે. મૂળભૂત રીતે, આકાશ ચોપરાનો હેતુ એ દર્શાવવાનો હતો કે જો રસિક સલામ દાર જેવા યુવા ખેલાડીને અસાધારણ પ્રદર્શન માટે યોગ્ય રીતે પુરસ્કાર આપવામાં નહીં આવે, તો તે અનિવાર્યપણે તેના મનોબળ અને ઉત્સાહને કંઈક અંશે ઓછો કરશે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

ipl 2026Josh HazlewoodRasikh Salam DarMan Of The Match

