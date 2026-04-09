માત્ર 175 રન જ નહીં... વૈભવ બનાવશે સૌથી મોટો આ રેકોર્ડ, IPL 2026 વચ્ચે બાળપણના કોચે કર્યો દાવો
Vaibhav Suryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીમાં કેટલું ટેલેન્ટ છે, તે બધાએ જોઈ લીધું છે. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે વૈભવ સિક્સરનો વરસાદ કરી રહ્યો છે. જસપ્રીત બુમરાહ જેવા બોલર સામે પ્રથમ બોલે જ સિક્સર ફટકારીને તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. ત્યારબાદ તેના બાળપણના કોચે એક મોટો દાવો કર્યો છે.
- 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીએ બેટિંગથી મચાવી તબાહી
- વૈભવ સૂર્યવંશીના બાળપણના કોચે કર્યો મોટો દાવો!
- જે દુનિયામાં કોઈ નથી કરી શક્યું તે કરશે વૈભવ!
Vaibhav Suryavanshi: હાલમાં IPL 2026ની સીઝન ચાલી રહી છે. આ IPL સીઝનમાં સૌથી વધુ ચર્ચા વૈભવ સૂર્યવંશીની થઈ રહી છે. જ્યાંથી તેણે IPL 2025 પૂરી કરી હતી, બરાબર ત્યાંથી જ 19મી સીઝન એટલે કે IPL 2026ની શરૂઆત કરી છે. ગત સીઝનમાં 35 બોલમાં સદી ફટકારીને ચર્ચામાં આવેલા વૈભવે આ સીઝનની પ્રથમ બે મેચોમાં બેટથી તબાહી મચાવી છે. આ સીઝનમાં વૈભવે 3 મેચમાં 40.67ની એવરેજ અને 248.98ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 122 રન બનાવી ચૂક્યો છે, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 11 સિક્ટર ફટકાર્યા છે. આ સીઝનની શરૂઆત પહેલા તેણે એક પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું હતું કે, તે ક્રિસ ગેલના 175 રનની સૌથી મોટી ઇનિંગનો રેકોર્ડ તોડવા માંગશે, પરંતુ હવે તેના બાળપણના કોચે એક મોટો દાવો કરી દીધો છે.
વૈભવને તૈયાર કરનાર તેના કોચ મનીષ ઓઝાએ દાવો કર્યો છે કે, વૈભવ આ સીઝનમાં એક 'ઓલ ટાઈમ વર્લ્ડ રેકોર્ડ' સેટ કરશે. કોચનું માનવું છે કે, વૈભવ આ સીઝનમાં માત્ર ગેલનો 13 વર્ષ જૂનો 175 રનનો રેકોર્ડ જ નહીં તોડે, પરંતુ T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં તે એવો 'મહારેકોર્ડ' બનાવશે, જેને આજ સુધી દુનિયાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન સ્પર્શી શક્યા નથી.
સેટ કરશે સૌથી મોટો રેકોર્ડ: વૈભવના કોચ
એક ઇન્ટરવ્યુમાં વૈભવના કોચ મનીષ ઓઝાએ દાવો કર્યો છે કે, વૈભવ સૂર્યવંશી આ સીઝનમાં જે ઓલ ટાઈમ રેકોર્ડ સેટ કરશે, તે ક્રિસ ગેલના 175 રનના રેકોર્ડને તોડવા પૂરતો નહીં હોય, પરંતુ બેવડી સદીનો હશે. તેમના મતે વૈભવ સૂર્યવંશી જે રીતે રમી રહ્યો છે, તે કોઈને કોઈ ઇનિંગમાં 200 રન જરૂર બનાવશે અને ઓલ ટાઈમ રેકોર્ડ સેટ કરશે. આ એ જ મનીષ ઓઝા છે, જે બિહારના પટનામાં રાજધાની ક્રિકેટ એકેડમીના કોચ છે. તેમણે વૈભવને 8-9 વર્ષની ઉંમરથી ટેનિંગ આપી છે.
VAIBHAV SURYAVANSHI IN IPL 2026 SO FAR:
- 52(17) Vs CSK
- 31(18) Vs GT
- 39(14) Vs MI
175 રનની ઇનિંગ રમી ચૂક્યો છે વૈભવ
વૈભવ સૂર્યવંશી આ જ વર્ષે યોજાયેલા અંડર-19 વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 80 બોલમાં 175 રન ફટકારી ચૂક્યો છે, જેમાં 15 સિક્સર અને 15 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેના નામે IPLમાં 35 બોલમાં સદી પણ છે. વૈભવ ક્રિઝ પર આવતાની સાથે જ સિક્સરનો વરસાદ કરે છે. તેણે માત્ર 14-15 વર્ષની ઉંમરે જ એવા ઘણા કમાલ કર્યા છે, જેના પર ફેન્સને વિશ્વાસ નથી આવતો. હવે જોવાનું એ રહેશે કે વૈભવના કોચનો દાવો હકીકતમાં બદલાય છે કે નહીં.
