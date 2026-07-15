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માત્ર હાર્દિક પંડ્યા જ નહીં, આ દિગ્ગજ ખેલાડી પણ MIમાંથી થશે બહાર! 9 વર્ષનો સાથ સમાપ્ત

Mumbai Indians: હાર્દિક પંડ્યા અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો સાથ છોડવાનું નક્કી છે. માત્ર હાર્દિક પંડ્યા જ નહીં અન્ય એક દિગ્ગજની પણ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાંથી વિદાય થઈ શકે છે અને બંનેની સફર 9 વર્ષ બાદ ખતમ થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:45 PM IST
માત્ર હાર્દિક પંડ્યા જ નહીં, આ દિગ્ગજ ખેલાડી પણ MIમાંથી થશે બહાર! 9 વર્ષનો સાથ સમાપ્ત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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