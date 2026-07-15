/માત્ર હાર્દિક પંડ્યા જ નહીં, આ દિગ્ગજ ખેલાડી પણ MIમાંથી થશે બહાર! 9 વર્ષનો સાથ સમાપ્ત

Mumbai Indians: IPL 2026 ની સિઝન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે નિરાશાજનક સાબિત થઈ હતી. ત્યારબાદ હાર્દિક પંડ્યાનો સાથ ટીમ છોડી શકે છે તેવા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે હાર્દિક પંડ્યા અને મુંબઈએ અલગ થવાનું મન બનાવી લીધું છે અને હવે તે નવી ટીમની સાથે સફરની શરૂઆત કરી શકે છે. હાર્દિક પંડ્યા બાદ હજુ એક વ્યક્તિની સફર MIની સાથે સમાપ્ત થઈ શકે છે. આ નિર્ણય આગામી સપ્તાહે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની રિવ્યુ મીટિંગમાં થઈ શકે છે.
હાર્દિક પંડ્યા સિવાય હેડ કોચનો લેવાશે ભોગ
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે આગામી સપ્તાહે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ઈંગ્લેન્ડમાં બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે. આ વચ્ચે પાછલી સિઝનમાં ટીમના પ્રદર્શનને લઈને વાત કરવામાં આવશે અને ભવિષ્યને લઈને મોટા નિર્ણય લેવામાં આવશે. રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડને લઈને વાતચીત આગળ વધી શકે છે. આ સિવાય માહેલા જયવર્ધનેને પણ બહાર કરવામાં આવી શકે છે.
🚨 MUMBAI INDIANS' SEASON REVIEW MEETING NEXT WEEK 🚨
- Hardik Pandya's future to be discussed.
- Captaincy, coaching & trade talks on the agenda.
- Jasprit Bumrah and Tilak Varma among captaincy options.
- Mahela Jayawardene's future also under review. (Sahil Malhotra/TOI). pic.twitter.com/EEsGpZ12WK
— Tanuj (@ImTanujSingh) July 15, 2026
49 વર્ષીય શ્રીલંકન દિગ્ગજ 2017થી MI સાથે છે પરંતુ આઈપીએલ 2026મા ટીમનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. છેલ્લા છ વર્ષથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટ્રોફી જીતી નથી અને તેના કારણે હવે ફ્રેન્ચાઇઝી ભવિષ્યને લઈને નિર્ણય કરી શકે છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના માલિકોએ તે નિર્ણય લેવાનો છે કે તે માહેલાની સાથે યથાવત રહે કે નવા કોચને જવાબદારી સોંપે.
હાર્દિક પંડ્યાને લઈને થશે નિર્ણય
હાર્દિક પંડ્યાની વિદાય મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાંથી થવાની છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડને લઈને રૂચિ દેખાડવામાં આવી રહી છે અને ટીમની રિવ્યુ મીટિંગમાં તેને લઈને સ્પષ્ટતા મળશે. માત્ર હાર્દિક પંડ્યા જ નહીં અન્ય એક પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનના ટ્રેડની વાત થઈ શકે છે. રિપોર્ટ્સમાં તે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે જસપ્રીત બુમરાહ અને તિલક વર્મા MIના આગામી કેપ્ટન બનવાના બે સૌથી મોટા દાવેદાર છે.