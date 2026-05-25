/RCB કે GT નહીં... IPL 2026માં આ ટીમ બનશે વિજેતા? અક્ષર પટેલની ભવિષ્યવાણીએ મચાવી સનસની

IPL 2026 Playoffs: દિલ્હી કેપિટલ્સના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે આ વર્ષે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો ખિતાબ જીતવા માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)નું સમર્થન કર્યું છે. સીઝનની છેલ્લી લીગ મેચ બાદ વાત કરતા અક્ષરે કહ્યું કે, હૈદરાબાદનો વિસ્ફોટક ટોપ ઓર્ડર તેમને આ સ્પર્ધાની સૌથી ખતરનાક ટીમોમાંથી એક બનાવે છે. અક્ષરે ચેતવણી આપી કે, જો પ્લેઓફમાં સનરાઇઝર્સના બેટ્સમેનો ફોર્મમાં રહેશે, તો તેમને રોકવા ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પોતાની છેલ્લી લીગ મેચમાં ટેબલ-ટોપર્સ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) પર 55 રનની શાનદાર જીત સાથે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમતા સનરાઇઝર્સે સીઝનનું પોતાનું સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું અને પોઇન્ટ ટેબલમાં ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું.
એલિમિનેટરમાં રમશે હૈદરાબાદની ટીમ
હવે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો સામનો 27 મેના રોજ ચંદીગઢના મુલ્લાંપુર સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે એલિમિનેટર મેચમાં થશે. અક્ષર પટેલે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સની મેચ બાદ બ્રોડકાસ્ટરને કહ્યું કે, ''મને લાગે છે કે સનરાઇઝર્સ એક મજબૂત ટીમ છે. જ્યારે તેમના ટોપ થ્રી રન બનાવે છે, ત્યારે તેઓ એક ખૂબ જ ખતરનાક ટીમ લાગે છે.'' અક્ષરે વિરાટ કોહલીની RCB, શુભમન ગિલની ગુજરાત ટાઇટન્સ કે વૈભવ સૂર્યવંશીની રાજસ્થાન રોયલ્સનું નામ લીધું ન હતું.
કેવી રહ્યી દિલ્હી કેપિટલ્સની IPL 2026ની સફર?
દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2026નું સમાપન 14 મેચોમાં 14 પોઇન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને કર્યું. ટૂર્નામેન્ટની અધવચ્ચે ટીમનું પ્રદર્શન ઘણું ખરાબ જોવા મળ્યું અને તેઓ પ્લેઓફની રેસમાં વાપસી કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. જો કે, દિલ્હીએ પોતાની છેલ્લી ત્રણ મેચ જીતી હતી, પરંતુ તે ટોપ ફોરમાં જગ્યા બનાવવા માટે પૂરતી ન હતી, જેના કારણે તેનો પ્લેઓફ જગ્યા બનાવવા માટે સતત પાંચમા વર્ષે પણ રાહ જોતા રહ્યા.
દિલ્હી કેમ પ્લેઓફમાંથી બહાર થઈ?
સીઝન પર વિચાર કરતા અક્ષરે સ્વીકાર્યું કે, દિલ્હી ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન મહત્વની ક્ષણોનો ફાયદો ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ રહી. તેમણે કહ્યું કે, ''તમારે તમારી ભૂલો સ્વીકારવી પડશે. અમે સારું ક્રિકેટ રમ્યા, પરંતુ જો અમે એક કે બે મેચોમાં મહત્વની તકો ઝડપી લીધી હોત, તો સ્થિતિ અલગ હોત.'' અક્ષરે જણાવ્યું કે, તેમણે આ હાઇ-પ્રેશર ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાના વિશે ઘણું બધું શીખ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, કેપ્ટન તરીકે દરેકનું ધ્યાન રાખવું પડે છે અને શાંત રહેવું જરૂરી છે, કારણ કે માનસિક સંતુલન બગડવા પર ખોટા નિર્ણયો લેવાઈ શકે છે.
IPL પ્લેઓફનું આખું શેડ્યૂલ
આ સીઝનમાં RCB, ગુજરાત ટાઇટન્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. જ્યાં RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ 26 મેના રોજ ક્વોલિફાયર 1 માં આમને-સામને હશે, તો સનરાઇઝર્સનો સામનો એલિમિનેટરમાં તેના બીજા દિવસે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે થશે. એલિમિનેટરની વિજેતા ટીમ ક્વોલિફાયર 2 માં ક્વોલિફાયર 1 માં હારેલી ટીમ સામે ટકરાશે. આ મેચ 29 મેના રોજ રમાશે. ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.