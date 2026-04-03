સચિન નહીં... આ બેટરે ફટકારી હોત ODI ની પ્રથમ બેવડી સદી, અચાનક ખતમ થઈ ગયું કરિયર, Live મેચમાં મળ્યા પુત્રીના મોતના સમાચાર
ક્રિકેટમાં સચિન તેંડુલકરના નામે અનેક રેકોર્ડ નોંધાયેલા છે. વનડે અને ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ રનથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 સદીનો રેકોર્ડ સચિનના નામે છે. આ સિવાય વનડે ક્રિકેટમાં પ્રથમવાર બેવડી સદી પણ સદીને ફટકારી હતી. પરંતુ એક એવો બેટર હતો, જે સચિન પહેલા બેવડી સદી ફટકારી શક્યો હોત, પરંતુ....
સચિન તેંડુલકરને ક્રિકેટના ભગવાન કહેવામાં આવે છે. વર્ષ 2010મા સચિને આફ્રિકા વિરુદ્ધ ગ્વાલિયર વનડેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની પ્રથમ બેવડી સદી ફટકારી હતી. તેની પહેલા ઘણા બેટર 200 રનના આંકડાની નજીક જરૂર પહોંચ્યા, પરંતુ કોઈપણ બેટર આ જાદુઈ આંકડાને પાર કરી શક્યા નહીં. પાકિસ્તાનનો પણ એક એવો બેટર હતો જે વર્ષ 1997મા વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બેવડી ફટકારી દેસ, પરંતુ સચિન તેંડુલકરે તેનું સપનું ચકનાચૂર કરી દીધું.
દુનિયાનો ખતરનાક બેટર!
પાકિસ્તાનના પૂર્વ ઓપનિંગ બેટર સઈદ અનવરે વર્ષ 1997મા ભારત વિરુદ્ધ ચેન્નઈમાં 194 રન બનાવ્યા, જે ત્યારે વનડેની સૌથી મોટી ઈનિંગ હતી. 2009મા ઝિમ્બાબ્વેના ચાર્લ્સ કોવેન્ટ્રીએ અણનમ 194 રનની ઈનિંગ રમી આ જાદુઈ આંકડાની બરોબરી કરી હતી. પરંતુ તેના એક વર્ષ બાદ સચિને અણનમ 200 રનની ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી રેકોર્ડબુકમાં પોતાનું નામ સામેલ કરાવ્યું હતું.
સચિન પહેલા ફટકારી દેત બેવડી સદી
સઈદ અનવરના 194 રન ત્યારે વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી મોટી વ્યક્તિગત ઈનિંગ હતી. સઈદ અનવરે કેરેબિયન દિગ્ગજ VV રિચર્ડ્સના 189 રનના રેકોર્ડને તોડતા આ મુકામ હાસિલ કર્યો હતો. પોતાની 194 રનની ઈનિંગ દરમિયાન અનવર પાસે વનડેમાં પ્રથમવાર બેવડી સદી ફટકારવાની તક હતી, જે સચિને છીનવી લીધી હતી.
સચિને છીનવી લીધી તક
1997મા ચેન્નઈ વનડે મેચમાં સઈદ અનવરને 194 રન પર સચિન તેંડુલકરે આઉટ કર્યો હતો. જેથી અનવરનું 200 રન બનાવવાનું સપનું તૂટી ગયું હતું. રસપ્રદ વાત છે કે વનડે ક્રિકેટમાં અનવરની બેવડી સદી પૂરુ કરવાનું સપનું તોડનારા સચિને 13 વર્ષ બાદ ખુદ વનડેમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી.
સચિન બાદ કુલ 9 બેટર વનડેમાં બેવડી સદી ફટકારી ચુક્યા છે
સચિન બાદ વીરેન્દ્ર સેહવાગે 2011મા 2019 રન ફટકાર્યા હતા. જ્યારે રોહિત શર્માએ 2013મા 209 રન અને 2014મા 264 રનની ઈનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ 2015મા ક્રિસ ગેલે 215 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે માર્ટિન ગુપ્ટિલે 237 રન ફટકાર્યા હતા. રોહિતે 2017મા પોતાના વનડે કરિયરની ત્રીજી બેવડી સદી ફટકારતા 208 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે 2018મા પાકિસ્તાનના ફખર જમાને 210 રન બનાવ્યા હતા. વનડેમાં અત્યાર સુધી કુલ નવ બેટર બેવડી સદી ફટકારી શક્યા છે.
મુલ્તાનમાં રમી છેલ્લી મેચ
સઈદ અનવરનું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કરિયર 13 વર્ષ રહ્યું હતું. તેણે 2001મા પોતાની અંતિમ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આ મેચમાં સદી છતાં તેને ફરી ક્યારેય પાકિસ્તાન સામે રમવાની તક મળી નહીં.
આ મેચ દરમિયાન અનવરને પોતાની ત્રણ વર્ષની દીકરી બિસ્માહના મોતના સમાચાર મળ્યા હતા. સઈદ અનવરે પુત્રીના મોત બાદ ટેસ્ટ ક્રિકેટ છોડી દીધું હતું. અનવરે 2003મા વનડે ક્રિકેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈ લીધી હતી.
