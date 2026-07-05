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ફ્રન્ટ ફૂટ નહીં, પણ આ 'નો-બોલે' ટીમ ઈન્ડિયાની જીત છીનવી લીધી, રવિ બિશ્નોઈની એક ભૂલ પડી ભારે

What is Back Foot No Ball: ટીમ ઈન્ડિયાને રવિ બિશ્નોઈની ભૂલના કારણે ઈંગ્લેન્ડ સામે બીજી T20 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ઈનિંગ્સની સૌથી મહત્વની ઓવર ફેંકવા આવેલા બિશ્નોઈએ 29 રન લૂંટાવી દીધા. આ ઓવરમાં તેમણે 2 બેક ફૂટ નો-બોલ ફેંક્યા હતા. ચાલો જાણીએ કે, શું હોય છે બેક ફૂટ નો-બોલ?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:54 PM IST
ફ્રન્ટ ફૂટ નહીં, પણ આ 'નો-બોલે' ટીમ ઈન્ડિયાની જીત છીનવી લીધી, રવિ બિશ્નોઈની એક ભૂલ પડી ભારે
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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