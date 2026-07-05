ફ્રન્ટ ફૂટ નહીં, પણ આ 'નો-બોલે' ટીમ ઈન્ડિયાની જીત છીનવી લીધી, રવિ બિશ્નોઈની એક ભૂલ પડી ભારે

What is Back Foot No Ball: ટીમ ઈન્ડિયાને ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં 4 વિકેટે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બીજી ઈનિંગ્સની 16મી ઓવર સુધી મેચ પૂરી રીતે ભારતની મુઠ્ઠીમાં હતી, પરંતુ રવિ બિશ્નોઈની એક ઓવરે બાજી પૂરી રીતે પલટી નાખી. ઈનિંગ્સની 17મી ઓવર નાખવા આવેલા રવિ બિશ્નોઈએ પોતાની ઓવરમાં 2 નો-બોલ ફેંક્યા હતા અને બન્ને ફ્રી હિટ પર બેટ્સમેન જેકબ બેથેલે સિક્સર ફટકારી દીધી.
રવિ બિશ્નોઈની આ ઓવરમાં 29 રન આવવાથી મેચ પૂરી રીતે એકતરફી થઈ ગઈ. ઈંગ્લિશ ટીમે 6 બોલ બાકી રહેતા જ મેચ પોતાના નામે કરી લીધી. આ ઓવરમાં બિશ્નોઈનો નો-બોલ ફ્રન્ટ ફૂટ વાળો નહીં પણ બેક ફૂટ વાળો નો-બોલ હતો. શું હોય છે બેક ફૂટ નો-બોલ, ચાલો જાણીએ.
શું હોય છે બેક ફૂટ નો-બોલ?
ફ્રન્ટ-ફૂટ નો-બોલ વિશે તો દરેક વ્યક્તિ જાણે જ છે. સામેની ક્રીઝથી પગ બહાર જવા પર અમ્પાયર તેને નો-બોલ જાહેર કરે છે. બેક ફૂટ નો-બોલ ત્યારે આપવામાં આવે છે જ્યારે કોઈ બોલરનો પગ ક્રીઝની સાઈડ લાઈન (રીટર્ન ક્રીઝ)ની બહાર પડે છે. કોઈપણ સ્પિન બોલર સાથે એક જ ઓવરમાં 2 વખત આવું થવું ખૂબ જ ચોંકાવનારું છે. સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળે છે કે જ્યારે કોઈ બોલર કોઈ પ્રેક્ટિસ વગર નવી રીતે બોલિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે આવું થતું હોય છે.
પ્રશ્ન એ છે કે જો બિશ્નોઈ આ ભૂલ નેટ્સમાં પણ કરી રહ્યા હતા, તો તેમને સુધારવામાં કેમ ન આવ્યા? બિશ્નોઈએ આ મેચમાં 4 ઓવરની બોલિંગ કરતા એક પણ વિકેટ મેળવી ન હતી અને 60 રન પણ આપી દીધા હતા.
🔴 TWO NO BALL IN ONE OVER BY RAVI BISHNOI 🤯
- Ravi Bishnoi over change whole Scenerio for England 🤦 pic.twitter.com/um9vWD1cdJ
— Sam (@cricsam02) July 4, 2026
સિરીઝમાં પાછળ ટીમ ઈન્ડિયા
ઈંગ્લેન્ડ અને ટીમ ઈન્ડિયા વચ્ચે આ સિરીઝની પહેલી મેચ વરસાદમાં ધોવાઈ ગઈ હતી, જ્યારે બીજી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. 5 મેચોની T20 સિરીઝમાં ટીમ ઈન્ડિયા 1-0થી પાછળ થઈ ગઈ છે. શ્રેયસ અય્યર કેપ્ટન બન્યા બાદથી ટીમ ઈન્ડિયાએ હજુ સુધી એકપણ મેચમાં જીત મેળવી નથી. તેમની કેપ્ટન્સીમાં ટીમે 4 મેચ રમી છે, જેમાંથી 3 મેચમાં હાર થઈ છે અને એક મેચનું પરિણામ આવી શક્યું નથી.