/વિરાટ કોહલી નહીં, આ અનસંગ હીરોએ બદલી RCBની કિસ્મત... કેપ્ટન રજત પાટીદારે ખોલ્યું મોટું રહસ્ય

Royal Challengers Bengaluru: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) સતત બીજી વખત IPL ચેમ્પિયન બનવા પર ચારેય તરફ વિરાટ કોહલી, રજત પાટીદાર અને ટીમના સ્ટાર ખેલાડીઓની ચર્ચા થઈ રહી છે. પરંતુ કેપ્ટન રજત પાટીદારે જીત બાદ એવા ‘અનસંગ હીરો’નું નામ લીધું, જે કેમેરાથી દૂર રહીને RCBની સૌથી મોટી તાકાત તૈયાર કરી રહ્યા હતા.
કોણ છે આ અનસંગ હીરો?
આ અનસંગ હીરોનું નામ છે ઓંકાર સાલ્વી. આ સીઝનમાં RCBની સફળતાનું સૌથી મોટું કારણ તેની બોલિંગ રહી છે. પાટીદાર માને છે કે, આ પરિવર્તનના અસલી આર્કિટેક્ટ ટીમના બોલિંગ કોચ ઓંકાર સાલ્વી છે. મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પાટીદારે દિલ જીતી લે તેવું નિવેદન આપ્યું.
RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારે કહ્યું કે, 'મેં ઓંકાર સાલ્વી સરને મારી પહેલી રણજી સીઝનથી જોયા છે. તેઓ દરેક બોલર સાથે અલગથી સમય વિતાવે છે. તમે તેમને મીટિંગ રૂમમાં ઓછા જોશો, કારણ કે તેઓ હંમેશા બોલરો પર સતત મહેનત કરતા રહે છે. ટીમ માટે તેમણે ખૂબ જ મહેનત કરી છે.'
આ નિવેદન માત્ર પ્રશંસા નહોતું, પરંતુ RCBના 'નવા કલ્ચર'ની કહાની પણ કહી રહ્યું હતું. નવેમ્બર 2024માં RCBએ મુંબઈના પૂર્વ રણજી કોચ ઓંકાર સાલ્વીને બોલિંગ કોચ બનાવ્યા હતા. તે સમયે કદાચ કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે તેઓ ફ્રેન્ચાઈઝીની સૌથી મોટી તાકાત બની જશે. પરંતુ મુંબઈને રણજી ટ્રોફી અને ઈરાની કપ જીતાડનારા સાલ્વીએ RCBની બોલિંગ યુનિટને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી.
બોલરોનું શાનદાર પ્રદર્શન
આ સીઝનમાં RCBના ફાસ્ટ બોલરોએ આખી ટૂર્નામેન્ટમાં દબદબો બનાવ્યો. ભુવનેશ્વર કુમાર 28 વિકેટ લઈને પર્પલ કેપની રેસમાં અંત સુધી બનેલા રહ્યા. બેટ્સમેનો માટે સરળ ગણાતી પિચો પર પણ તેમની 7.95ની ઇકોનોમી શાનદાર રહી. જોશ હેઝલવુડએ 13 મેચમાં 15 વિકેટ લીધી, જ્યારે યુવા ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામ ડાર આ સીઝનમાં RCBના સૌથી મોટા ‘ફાઇન્ડ’ તરીકે ઉભરી આવ્યા. રસિકે માત્ર 12 મેચમાં 19 વિકેટ લીધી અને IPL 2026માં સાતમા સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલર બન્યા. ફાઇનલમાં પણ તેમણે 3 વિકેટ ઝડપીને ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગ લાઇન-અપની કમર તોડી નાખી હતી.
કેપ્ટને ફ્લાવરની પણ ખૂબ જ પ્રશંસા કરી
બીજી તરફ ન્યૂઝીલેન્ડના જેકબ ડફીએ પોતાની પહેલી IPL સીઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 6 મેચમાં 9 વિકેટ લીધી. પાટીદારે માત્ર ઓંકાર સાલ્વીની જ નહીં, પરંતુ હેડ કોચ એન્ડી ફ્લાવરની પણ ખુલીને પ્રશંસા કરી. તેમણે એન્ડી ફ્લાવરને પોતાના IPL કરિયરના સૌથી શ્રેષ્ઠ કોચ ગણાવ્યા.
રજત પાટીદારે કહ્યું, 'મેં પાંચ આઈપીએલ સીઝન રમી છે અને તેઓ સૌથી શ્રેષ્ઠ કોચ છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેઓ માત્ર પ્લેઇંગ-11ના ખેલાડીઓ પર જ ધ્યાન નથી આપતા. જે ખેલાડીઓ નથી રમી રહ્યા, જેઓ પહેલીવાર ટીમમાં આવ્યા છે, તેમની સાથે પણ એટલો જ સમય વિતાવે છે. દરેક ખેલાડીને સરખું મહત્વ આપવામાં આવે છે.'
RCBના કેપ્ટને સ્વીકાર્યું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટીમની વિચારસરણી સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, '2021 પહેલા શું હતું, મને ખબર નથી. પરંતુ જ્યારથી હું ટીમમાં આવ્યો છું, ખેલાડીઓનું માઇન્ડસેટ ઘણું બદલાઈ ગયું છે. આનો સંપૂર્ણ શ્રેય કોચિંગ સ્ટાફને જાય છે. સૌથી મોટો ફેરફાર એ છે કે હવે દરેક ખેલાડી સાથે સમાન વ્યવહાર કરવામાં આવે છે.'