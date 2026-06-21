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હું જે ઇચ્છતો હતો, તે નહીં ...' વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટ્રાય સિરીઝની ફાઇનલ પછી સ્વીકાર્યું કડવું સત્ય

Vaibhav Sooryavanshi Statement: યુવા ઓપનર વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટ્રાય સિરીઝની ફાઇનલમાં મોટો પ્રભાવ પાડ્યો હતો. તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. 15 વર્ષીય સૂર્યવંશીએ એક કડવું સત્ય સ્વીકાર્યું છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:03 PM IST
હું જે ઇચ્છતો હતો, તે નહીં ...' વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટ્રાય સિરીઝની ફાઇનલ પછી સ્વીકાર્યું કડવું સત્ય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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