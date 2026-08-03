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હવે અમદાવાદ લખશે 2030નો ઇતિહાસ! ભારતને મળ્યો કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ, જાણો

Commonwealth Games: ઔપચારિક સોંપણી પૂર્ણ થયા પછી, હવે ધ્યાન અમદાવાદ પર કેન્દ્રિત થયું છે, જે 2030માં આ ઐતિહાસિક આવૃત્તિનું આયોજન કરશે, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:42 AM IST
હવે અમદાવાદ લખશે 2030નો ઇતિહાસ! ભારતને મળ્યો કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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