/હવે અમદાવાદ લખશે 2030નો ઇતિહાસ! ભારતને મળ્યો કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ, જાણો

Commonwealth Games: ભારત 20 વર્ષ પછી ફરી એકવાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. અમદાવાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030નું આયોજન કરશે, જેના માટે રવિવારે ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ના સમાપન સમારોહ દરમિયાન તેને આગામી આવૃત્તિનું આયોજન કરવા માટે ધ્વજ અને મશાલ સોંપવામાં આવી હતી. 11 દિવસની ભારે સ્પર્ધા પછી, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 પૂર્ણ થઈ છે. સ્કોટલેન્ડે સમાપન સમારોહ દરમિયાન ઐતિહાસિક 2030 આવૃત્તિના યજમાન ભારતને ઔપચારિક રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ સોંપી છે.
2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અમદાવાદમાં યોજાશે, જે ઓસ્ટ્રેલિયા પછી ભારત એક કરતા વધુ પ્રસંગોએ બહુ-રમત ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરનાર બીજો દેશ બનશે. ભારતે અગાઉ 2010માં નવી દિલ્હીમાં 2010 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હતું.
સત્તાવાર સોંપણી સમારોહના ભાગ રૂપે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ ભારતના પ્રતિનિધિઓને રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા નીરજ ચોપરા, ભારતીય ઓલિમ્પિક સંગઠન (IOA)ના પ્રમુખ પીટી ઉષા અને ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો સમાવેશ થાય છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ધ્વજ અને મશાલ ભારતને સોંપવામાં આવી
સમાપ્તિ સમારોહનું એક મુખ્ય આકર્ષણ ભારત-સ્કોટિશ સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન હતું, જેમાં બંને દેશોના સિંગર અને ડાન્સરને ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા, જે ગ્લાસગોથી અમદાવાદ સુધી મશાલના માર્ગનું પ્રતીક હતું. ભારત પાસે રમતગમતની ઉજવણી કરવા માટે ઘણું બધું હતું, સફળ અભિયાન પૂર્ણ કરવા માટે 39 મેડલ (13 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ) સાથે મેડલ ટેલીમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું.
અમદાવાદ 2030ની એક ઝલક બતાવવામાં આવી
જો કે, બર્મિંગહામમાં 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતના 61 મેડલ કંઈક અલગ જ વાર્તા કહે છે. આમાંથી ત્રીસ મેડલ ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માંથી દૂર કરવામાં આવેલી રમતોમાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ એક ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશનમાં અમદાવાદ 2030 દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભારતની રમતગમતની સફર દર્શાવવામાં આવી હતી અને 100મી કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ઝલક આપવામાં આવી હતી.
સ્કોટિશ કલાકારોએ આખી સાંજ પ્રેક્ષકોનું મનોરંજન કર્યું
સમારોહની શરૂઆતમાં, ગ્લાસગો 2026માં બોક્સિંગ ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર જાસ્મિન લેમ્બોરિયાએ રમતવીરોની પરેડ દરમિયાન ત્રિરંગો પકડ્યો હતો, જેમાં તમામ 74 દેશોના ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમમાં સ્કોટિશ કલાકારોએ આખી સાંજ પ્રેક્ષકોનું મનોરંજન કર્યું.
11 દિવસની સ્પર્ધાના યાદગાર ક્ષણો દર્શાવતો એક વિડીયો મોન્ટેજ પણ બતાવવામાં આવ્યો હતો. સમાપન સમારોહ દરમિયાન એક ભાષણમાં, ગ્લાસગો 2026ના ચેરમેન જ્યોર્જ બ્લેકે અમદાવાદને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવામાં સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.