ગુજરાતી ન્યૂઝSports

148 વર્ષના ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત થયો આ ચમત્કાર, આ ખેલાડીઓએ રચ્યો ઇતિહાસ

NZ vs WI: ટોમ લાથમ અને ડેવોન કોનવેની જોડીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે એક એવું કારનામું કરી બતાવ્યું છે, જે 148 વર્ષના ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી કોઈ કરી શક્યું નથી. તેમની આ સિદ્ધિ જાણીને તમે પણ દંગ રહી જશો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:20 PM IST

NZ vs WI: ન્યૂઝીલેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ માઉન્ટ માઉંગાનુઈના બે ઓવલ મેદાન પર રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ઓપનિંગ જોડી ડેવોન કોનવે અને ટોમ લાથમે એક એવી સિદ્ધિ મેળવી જે ટેસ્ટ ક્રિકેટના 148 વર્ષના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી કોઈ કરી શક્યું નથી. ન્યૂઝીલેન્ડે ત્રીજી ટેસ્ટ જીતવા માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 462 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. ચોથા દિવસના અંત સુધીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે એકપણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 43 રન બનાવી લીધા છે. પિચની સ્થિતિ જોતા એવું લાગે છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ છેલ્લા દિવસે 419 રનનો પીછો કરવા ચોક્કસ પ્રયત્ન કરશે. નોંધનીય છે કે, ત્રણ મેચની આ સિરીઝમાં ન્યૂઝીલેન્ડ 1-0થી આગળ છે, જ્યારે પ્રથમ ટેસ્ટ ડ્રો રહી હતી.

ડેવોન કોનવે અને ટોમ લાથમેની જોડીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પ્રથમ ઇનિંગમાં સદી ફટકારતા અનુક્રમે 137 અને 227 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેમના દમ પર જ ન્યૂઝીલેન્ડ 575ના સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું હતું. 

વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 420 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા ઉતર્યું, ત્યારે ફરી એકવાર ટોમ લાથમ અને ડેવોન કોનવેએ સદી ફટકારી દીધી. આ વખતે લાથમે 101 રન અને કોનવેએ 100 રન બનાવ્યા હતા.

ઐતિહાસિક રેકોર્ડ 
આ સાથે જ 148 વર્ષના ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ડેવોન કોનવે અને ટોમ લાથમની જોડી એક જ ટેસ્ટ મેચની બન્ને ઇનિંગ્સમાં સદી ફટકારનારી પ્રથમ ઓપનિંગ જોડી બની ગઈ છે.

ડેવોન કોનવેનો રેકોર્ડ 
ડેવોન કોનવેએ આ સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ માટે વધુ એક ઇતિહાસ રચ્યો છે. કોનવે ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ઇતિહાસનો પ્રથમ એવો બેટ્સમેન બની ગયો છે, જેણે એક જ ટેસ્ટ મેચમાં બેવડી સદી અને સદી ફટકારી હોય.

આ ટેસ્ટ મેચ ખરેખર ન્યૂઝીલેન્ડ માટે ઐતિહાસિક સાબિત થઈ છે. હવે સિરીઝ કબજે કરવા માટે તેમણે છેલ્લા દિવસે 419 રનનો બચાવ કરવાનો રહેશે.

Devon ConwayTom LathamNZ vs WIડેવોન કોનવેટોમ લેથમ

