Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /6 મેચ, 2 સદી અને 71ની એવરેજ... છતાં પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર! વર્લ્ડ કપમાં રોહિત-વિરાટ વચ્ચે આ ખેલાડીનું શું થશે ?

6 મેચ, 2 સદી અને 71ની એવરેજ... છતાં પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર! વર્લ્ડ કપમાં રોહિત-વિરાટ વચ્ચે આ ખેલાડીનું શું થશે ?

Yashasvi Jaiswal : યશસ્વી જયસ્વાલ હજુ સુધી ભારતીય ODI ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નથી. તે જોતાં મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું તેને 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળશે કે નહીં ? 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 07, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:25 PM IST
6 મેચ, 2 સદી અને 71ની એવરેજ... છતાં પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર! વર્લ્ડ કપમાં રોહિત-વિરાટ વચ્ચે આ ખેલાડીનું શું થશે ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: 7 લોકોનો ભોગ લેનારી ઈમારતના ફરાર માલિકને પોલીસે દબોચ્યો
2
3
4
5