/6 મેચ, 2 સદી અને 71ની એવરેજ... છતાં પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર! વર્લ્ડ કપમાં રોહિત-વિરાટ વચ્ચે આ ખેલાડીનું શું થશે ?

Yashasvi Jaiswal : ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા સિનિયર ખેલાડીઓની ભાગીદારી અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર દીપ દાસગુપ્તાએ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તેનું માનવું છે કે BCCIએ 2027ના વર્લ્ડ કપ માટે યુવા ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલને સંપૂર્ણપણે તૈયાર કરવો જોઈએ.
દાસગુપ્તાએ જણાવ્યું છે કે જો ટીમને વર્લ્ડ કપ માટે યશસ્વીની જરૂર હોય, તો તેની પાસે પૂરતો ODI મેચનો અનુભવ હોવો જોઈએ. મેનેજમેન્ટે પોતાને એવી પરિસ્થિતિમાં ન જોવું જોઈએ જ્યાં તે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તેના એક મહિના પહેલા જ અચાનક યશસ્વી વિશે વિચારે અને પછી તેને ખ્યાલ આવે કે તેણે લાંબા સમયથી કોઈ મેચ રમી નથી.
યશસ્વી જયસ્વાલને તકની જરૂર
પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીએ જણાવ્યું હતું કે ભલે તેનો અર્થ શુભમન ગિલને નંબર 3 પર રમાડવાનો હોય અથવા ટીમને સંતુલિત કરવા માટે બીજો વ્યૂહાત્મક ઉકેલ શોધવાનો હોય, યશસ્વી માટે સતત મેચનો સમય મેળવવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. નહિંતર, ભારતીય ટીમને આગળ જતાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
જયસ્વાલે હજુ સુધી વનડેમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું નથી
જોકે યશસ્વી જયસ્વાલે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું છે, પરંતુ તેને અત્યાર સુધી વનડેમાં ઘણી તકો મળી નથી. 2025માં તેના ડેબ્યૂ પછી તેણે ભારત માટે ફક્ત છ વનડે રમી છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની તાજેતરની શ્રેણીમાં રમ્યા બાદ વિરાટ કોહલીના વાપસી પછી તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રહેવું પડ્યું. રોહિત શર્મા તેની કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં હોવાથી 25 વર્ષીય યશસ્વી ભવિષ્ય માટે એક મજબૂત દાવેદાર છે.
પ્રભાવશાળી આંકડા
મર્યાદિત તકો હોવા છતાં યશસ્વી જ્યારે પણ રમ્યો છે ત્યારે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. અત્યાર સુધી જયસ્વાલે ભારત માટે છ વનડે રમી છે, જેમાં 71.25ની સરેરાશથી 285 રન બનાવ્યા છે. તેણે આ છ મેચમાં બે સદી પણ ફટકારી છે, જેમાં અણનમ 116 રનનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે.