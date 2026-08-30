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ODI World Cup માટે ગંભીરનો મેગા પ્લાન, આ ધુરંધરની થઈ શકે છે એન્ટ્રી, અય્યર પર વધશે પ્રેશર

ભારતની વનડે વિશ્વકપ 2027ની તૈયારીનો તિલક વર્મા મહત્વનો હિસ્સો બની ગયો છે. તે વાતની સંભાવના છે કે તેને વનડે ટીમમાં તક મળશે. આ માટે ટીમ મેનેજમેન્ટે તૈયારી પણ શરૂ કરી દીધી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:25 PM IST
ODI World Cup માટે ગંભીરનો મેગા પ્લાન, આ ધુરંધરની થઈ શકે છે એન્ટ્રી, અય્યર પર વધશે પ્રેશર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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