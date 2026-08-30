/ODI World Cup માટે ગંભીરનો મેગા પ્લાન, આ ધુરંધરની થઈ શકે છે એન્ટ્રી, અય્યર પર વધશે પ્રેશર

આગામી વર્ષે વનડે વિશ્વકપનું આયોજન થવાનું છે. પરંતુ તે માટે ટીમ ઈન્ડિયાના પસંદગીકારોનીએ તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. ટીમના પસંદગીકારીઓ મધ્ય ક્રમના બેકઅપ પર પોતાનું કામ શરૂ કર્યું છે. ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ અનુસાર બેટિંગ ઓર્ડરના ટોપ-6મા તિલક વર્માનું નામ શ્રેયસ અય્યરના સંભવિત બેકઅપ વિકલ્પ તરીકે સામે આવ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે આગામી વર્ષે યોજાનાર વિશ્વકપમાં અય્યરના વિકલ્પ તરીકે તિલક ટીમમાં જગ્યા બનાવી શકે છે. હવે સવાલ છે કે તિલક વર્મા જ કેમ?
તિલક વર્મા કેમ? મળ્યો ખાસ સંદેશ
તિલક વર્માને શ્રેયસ અય્યરના બેકઅપ વિકલ્પ તરીકે જોવાનું સૌથી મોટું કારણ તે ડાબા હાથનો બેટર છે. ટીમ ઈન્ડિયાના વનડે ટોપ ઓર્ડરમાં જમણા હાથના બેટરો વધુ છે. તેવામાં તિલક વર્મા આ ક્રમને તોડવાનું કામ કરી શકે છે. આ સિવાય તે ઓફબ્રેક બોલિંગ પણ કરી શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે તિલકને પોતાની બોલિંગ પર કામ કરવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તેમ માનવું છે કે તે ડેથ ઓવરમાં બોલિંગનો વિકલ્પ બની શકે છે.
મિડલ ઓર્ડરમાં બેકઅપ વિકલ્પ કેમ જરૂરી?
BCCI ના સૂત્રોના હવાલાથી TOI એ પોતાના રિપોર્ટમાં લખ્યું કે ગંભીર અને ગિલનું માનવું છે કે ટીમ ઈન્ડિયાનો મિડલ ઓર્ડર વિકલ્પ હજુ તૈયાર નથી. હાર્દિક પંડ્યા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીની ઈજાને જોતા ટોપ ઓર્ડરમાં એક એવો ખેલાડી ઈચ્છે છે, જે ચાર ઓવર કાઢી શકે.
સૂત્રો પ્રમાણે ટીમે વિશ્વકપમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. અય્યર ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો, તો પેસ અને બાઉન્સ વિરુદ્ધ તેની ગેમ ગાલમાં ટેસ્ટેડ નથી. ટીમમાં પહેલાથી રોહિત અને કોહલી જેવા બે વરિષ્ઠ ખેલાડી છે, તેને પણ નિગલ્સ રહ્યાં છે. કેએલરાહુલ વિશ્વકપ સુધી 35 વર્ષનો થઈ જશે. જાડેજાને લઈને નિશ્ચિતતા નથી. ફિટનેસમાં થયેલી સમસ્યાની અસર ટીમની ફીલ્ડિંગ પર પડી છે. તેવામાં ટીમ મેનેજમેન્ટને લાગે છે કે તેને યુવા બેકઅપ તૈયાર રાખવાની જરૂર છે.
ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસથી શરૂ થશે તૈયારીનો સિલસિલો
જ્યાં સુધી વનડે વિશ્વકપની તૈયારીઓનો સવાલ છે તો ઓક્ટોબરમાં ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસથી શરૂ થશે. તે પહેલા 27 સપ્ટેમ્બરથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ સિરીઝ છે. પરંતુ તેમાં ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂતી સાથે ઉતરશે નહીં, કારણ કે ઘણા મોટા ખેલાડી એશિયન ગેમ્સમાં રમતા હશે.