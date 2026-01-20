Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સાઇના નેહવાલે નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, દેશને જીતાડી ચૂકી છે ઓલિમ્પિક મેડલ

Saina Nehwal Retirement : ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા ભારતીય બેડમિન્ટન સ્ટાર સાઇના નેહવાલે સ્પર્ધાત્મક રમતોમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. સાઇના નેહવાલે છેલ્લે 2023 સિંગાપોર ઓપનમાં સ્પર્ધાત્મક મેચ રમી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:38 AM IST

Saina Nehwal Retirement : ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા ભારતીય બેડમિન્ટન સ્ટાર સાઇના નેહવાલે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. સ્પર્ધાત્મક રમતોમાંથી નિવૃત્તિની પુષ્ટિ કરતાં તેણીએ જણાવ્યું હતું કે તેનું શરીર હવે રમતની માંગને સાથ આપી રહ્યું નથી અને કહ્યું હતું કે તે હવે રમી શકશે નહીં. 

લંડન 2012ની બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા સાઇના નેહવાલે છેલ્લે 2023 સિંગાપોર ઓપનમાં સ્પર્ધાત્મક મેચ રમી હતી. તે લગભગ અઢીથી ત્રણ વર્ષથી વ્યાવસાયિક બેડમિન્ટનમાં જોવા મળી નથી. તેના ઘૂંટણની સમસ્યાઓ તેને ઘણા સમયથી બેડમિન્ટન કોર્ટથી દૂર રાખી રહી છે.

35 વર્ષીય સાઇના નેહવાલ બેડમિન્ટન કોર્ટથી દૂર હોવા છતાં, તેણે હજુ સુધી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નહોતી. જો કે, એક પોડકાસ્ટમાં સાઇના નેહવાલે કહ્યું, "મેં બે વર્ષ પહેલા રમવાનું બંધ કરી દીધું હતું. મને લાગ્યું કે મેં મારી પોતાની શરતો પર રમવાનું શરૂ કર્યું છે અને મારી પોતાની શરતો પર છોડીશ, તેથી તેની જાહેરાત કરવાની કોઈ જરૂર નહોતી." જો તમે હવે રમી શકતા નથી, તો કોઈ વાંધો નથી." નેહવાલે કહ્યું કે ઘૂંટણની ગંભીર સમસ્યાને કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

બેડમિન્ટનમાં ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી

સાઇના નેહવાલ બેડમિન્ટનમાં ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી છે. તે 2015માં વિશ્વની નંબર 1 ખેલાડી પણ હતી. તેણીએ 2008માં BWF વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ અને સુપર સિરીઝ ટાઇટલ (ઇન્ડોનેશિયા ઓપન 2009) જીત્યું. તેણીએ 2010 અને 2018 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યો હતો. 

તે આ ગેમ્સમાં બે સિંગલ્સ ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી છે. ભારત સરકારે તેને અર્જુન એવોર્ડ (2009), મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન (2010), પદ્મશ્રી (2010) અને પદ્મ ભૂષણ (2016) જેવા પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક અને રમતગમત સન્માનોથી સન્માનિત કરી છે.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

