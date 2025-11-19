IND vs PAK: એકવાર ફરી થશે ભારત-પાકિસ્તાનનો મહામુકાબલો! ટીમ ઇન્ડિયાના 'શેર' લેશે હારનો બદલો?
IND A vs PAK A: ભારત અને પાકિસ્તાનની 'A' ટીમો વચ્ચે એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025ના ગ્રુપ સ્ટેજમાં મેચ થઈ હતી. આ મુકાબલામાં પાકિસ્તાને જીત મેળવી હતી અને હવે ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓ બદલો લેવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. બંને ટીમો સેમિફાઇનલમાં અલગ-અલગ ટીમો સામે ટકરાશે. ભારતીય ટીમ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાઈને તેમને હરાવીને ટ્રોફી જીતવા માંગશે.
IND A vs PAK A: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025માં ઇન્ડિયા A અને પાકિસ્તાન Aનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું છે. બંને ટીમો સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી ચૂકી છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ ઓમાન અને UAEને જબરદસ્ત હાર આપી, તો બીજી તરફ પાકિસ્તાને ગ્રુપ સ્ટેજની તેની ત્રણેય મેચ જીતી.
હવે 21 નવેમ્બર 2025ના રોજ બંને ટીમો સેમિફાઇનલમાં ભાગ લેશે. તેમની સેમિફાઇનલ મેચો અલગ-અલગ હશે. પાકિસ્તાન જ્યાં ગ્રુપ Aની નંબર 2 ટીમ સામે રમશે, ત્યાં ઇન્ડિયા Aની ટક્કર ગ્રુપ Aની નંબર 1 ટીમ સાથે થશે. બંને ટીમો મજબૂત છે અને તેઓ આસાનીથી જીત નોંધાવી શકે છે.
કયા દિવસે થઈ શકે છે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ?
જો ભારત અને પાકિસ્તાનની 'A' ટીમ પોતપોતાની સેમિફાઇનલ મેચ જીતી જાય છે, તો ફાઇનલમાં બંને ટીમોની ટક્કર થઈ શકે છે. ગ્રુપ સ્ટેજની મેચમાં પાકિસ્તાન Aએ ભારતીય ટીમને હરાવી દીધી હતી અને હવે ટીમ ઇન્ડિયા ફાઇનલમાં જઈને પાકિસ્તાન પાસેથી પોતાની હારનો બદલો લેવાનો પ્રયત્ન કરશે.
હંમેશાથી જ ભારતનો પાકિસ્તાન સામેની ક્રિકેટ મેચોમાં રેકોર્ડ શાનદાર રહ્યો છે. હવે ફાઇનલમાં જીત નોંધાવીને તેઓ પાકિસ્તાનના ટ્રોફી જીતવાના સપનાને તોડી શકે છે.
