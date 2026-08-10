/6 બોલમાં 6 સિક્સ, સિઝનની સૌથી ફાસ્ટ ફિફ્ટી... વન ડે કપમાં આ ખેલાડીએ મચાવી તબાહી

One Day Cup : ઇંગ્લેન્ડના વન ડે કપ દરમિયાન 24 વર્ષીય બેટ્સમેને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો. હોવ ખાતે રમાયેલી મેચમાં હેમ્પશાયરનો સામનો સસેક્સ સામે થયો હતો. હેમ્પશાયર તરફથી રમતા ટોબી આલ્બર્ટે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 37 બોલમાં 86 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગમાં 8 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા તેણે બોલરોને ધોઈ નાખ્યા હતા.
આલ્બર્ટે છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા
તેની 86 રનની ઇનિંગ દરમિયાન ટોબી આલ્બર્ટે છ બોલમાં સતત છ છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે પહેલા 43મી ઓવરના છેલ્લા બે બોલમાં બે છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ તેણે ઓલી કિર્કલીની ઓવરમાં સતત ચાર બોલમાં ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. આમ આલ્બર્ટે સતત છ બોલમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા. ટોબી આલ્બર્ટે 26 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. આ વર્ષના વન ડે કપમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા આ સૌથી ઝડપી અડધી સદી છે.
હેમ્પશાયર 50 રનથી જીત્યું
પહેલા બેટિંગ કરતા હેમ્પશાયર 9 વિકેટે 383 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો. ઓપનર અલી ઓર અને બેન બ્રાઉને 225 રનની ભાગીદારી કરી. બેને 109 રન બનાવ્યા, જ્યારે અલીએ 105 રનની ઇનિંગ રમી. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરતા આલ્બર્ટે 86 રન બનાવ્યા. ભારતીય ખેલાડી આશુતોષ શર્મા પણ આ ટીમનો ભાગ છે. તે 12 બોલમાં માત્ર 12 રન બનાવી શક્યો. એડી જેકે 6 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમ કુલ 383 રન સુધી પહોંચી શકી. ઓલી કિર્ટલીએ 10 ઓવરમાં 95 રન આપ્યા, જ્યારે નાન્દ્રે બર્ગરે 8 ઓવરમાં 79 રન આપ્યા.
સસેક્સ માટે ઓપનિંગ બેટ્સમેન આર્ટલી-ટાયરએ 94 બોલમાં 111 રન બનાવ્યા. જેક લીનિંગે 92 રનની ઇનિંગ રમી. ટીમ 49મી ઓવરમાં 332 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. એડી જેકે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી. હેમ્પશાયરે મેચ 51 રનથી જીતી. આ સાત મેચમાં ટીમનો ચોથો વિજય છે, તેઓ હાલમાં ગ્રુપ Bમાં ચોથા સ્થાને છે. દરમિયાન સસેક્સે સાત મેચમાં માત્ર એક જ જીત મેળવી છે.