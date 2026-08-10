Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /6 બોલમાં 6 સિક્સ, સિઝનની સૌથી ફાસ્ટ ફિફ્ટી... વન ડે કપમાં આ ખેલાડીએ મચાવી તબાહી

6 બોલમાં 6 સિક્સ, સિઝનની સૌથી ફાસ્ટ ફિફ્ટી... વન ડે કપમાં આ ખેલાડીએ મચાવી તબાહી

One Day Cup : ઇંગ્લેન્ડના વન-ડે કપમાં હેમ્પશાયર માટે ટોબી આલ્બર્ટે 86 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે સિઝનની સૌથી ફાસ્ટ ફિફ્ટ પણ નોંધાવી હતી. ભારતનો આશુતોષ શર્મા પણ આ જ ટીમ માટે ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહ્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:04 PM IST
6 બોલમાં 6 સિક્સ, સિઝનની સૌથી ફાસ્ટ ફિફ્ટી... વન ડે કપમાં આ ખેલાડીએ મચાવી તબાહી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફક્ત 6 દિવસ બાકી... ફટાફટ પતાવી લો આ કામ, નહીંતર નહીં મળે LPG સિલિન્ડર!
2
3
4
5