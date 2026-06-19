/Manuel Neuer: વિશ્વકપ વચ્ચે આ મહાન ખેલાડીની મોટી જાહેરાત, ટૂર્નામેન્ટ બાદ છોડી દેશે મેદાન

FIFA World Cup 2026 Manuel Neuer: જર્મનીના અનુભવી ગોલકીપર મેનુઅલ નુએરે ગુરૂવાર (18 જૂન) એ મોટી જાહેરાત કરી છે. ગોલકીપરે જણાવ્યું કે તે 2026 વિશ્વકપ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાંથી સંન્યાસ લેશે. નુએરે જણાવ્યું કે તે માત્ર આ ટૂર્નામેન્ટ માટે ટીમમાં પરત આવ્યો હતો અને વિશ્વકપ બાદ તેની સફર સમાપ્ત થઈ જશે. 40 વર્ષીય ગોલકીપરે 2014નો વિશ્વકપ જીત્યો હતો.
નુએર જર્મનીના શરૂઆતી ગોલકીપરના રૂપમાં પોતાનો સતત પાંચમો વિશ્વકપ રમી રહ્યો છે. તેણે ઘરેલું ઘરતી પર યુરો 2024ના ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મળેલી હાર બાદ સંન્યાસ લઈ લીધો હતો, પરંતુ બાયર્ન મ્યુનિખ માટે બીજા સત્રમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શનને જોતા કોચ જુલિયન નગેલ્સમેને તેને પરત ટીમમાં સામેલ કરી બધાને ચોંકાવી દીધા હતા.
યુરો 2028ને લઈને શું છે તેની યોજના?
પત્રકાર પરિષદમાં નુએરે કહ્યુ કે 2024મા નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય યોગ્ય હતો, કારણ કે છેલ્લા બે વર્ષ સુધી રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમતા રહેવું રમતની દ્રષ્ટિએ ખુબ મોટો બોજ હતો. તેણે તે પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે બે વર્ષ બાદ યોજનાનાર આગામી યુરો (2028) માં રમવાની કોઈ યોજના બનાવી રહ્યો નથી. નુએર હવે માત્ર આગામી મેચો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવા ઈચ્છે છે.
ઓલિવર બાઉમનની સાથે કેવો છે સંબંધ?
નુએરને ઓલિવર બાઉમન પર પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી, જેને તેની વાપસી પહેલા ટૂર્નામેન્ટ માટે પ્રથમ પસંદ માનવામાં આવી રહ્યો હતો. નુએરે કુરાકાઓ વિરુદ્ધ 7-1ની જીતની સાથે બે વર્ષ બાદ દેશ માટે પ્રથમ મેચ રમી હતી. તેણે જણાવ્યું કે તે અને બાઉમન એકબીજાનું સમર્થન કરે છે અને ટીમના હિતમાં મળી અભ્યાસ કરે છે.
જર્મની આગામી રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાઈ કરી જશે?
જર્મનીનો આગામી મુકાબલો શનિવારે આઇવરી કોસ્ટ સામે છે, જ્યાં જીત તેને નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચાડી દેશે. નુએરે ભાર આપી કહ્યું કે ટીમનું લક્ષ્ય છેલ્લા બે વિશ્વકપ (2018 અને 2022) ના ખરાબ પ્રદર્શનને પાછળ છોડી આગળ વધવાનું છે. તેણે જણાવ્યું કે બીજી મેચ બાદ ક્વોલિફાઈ કરવું ખાસ હશે.
શું નુએર રચી શકશે ઈતિહાસ?
જો જર્મની આ વિશ્વકપ જીતે છે તો નુએર બે વખત આ ટ્રોફી જીતનાર જર્મનીનો એકમાત્ર ખેલાડી બની જશે. પરંતુ નુએરે કહ્યું કે તે આ ઉંમરમાં વધુ એક ટૂર્નામેન્ટનો અનુભવ મેળવી ખુશ છે અને આ તેના માટે એક ભેટ સમાન છે. તેણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે જો તેને જીતની તક ન દેખાતી હોત તો તે અહીં ન હોત.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
Link: https://www.zee5.com/