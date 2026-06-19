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Manuel Neuer: વિશ્વકપ વચ્ચે આ મહાન ખેલાડીની મોટી જાહેરાત, ટૂર્નામેન્ટ બાદ છોડી દેશે મેદાન

FIFA World Cup 2026 Manuel Neuer: જર્મનીના દિગ્ગજ ગોલકીપર મેનુઅલ નુએરે 2026ના ફુટબોલ વિશ્વકપ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. તેણે પોતાના પાંચમાં વિશ્વકપની યાત્રા અને ભવિષ્યની યોજના વિશે ખુલાસો કર્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 19, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:53 AM IST
Manuel Neuer: વિશ્વકપ વચ્ચે આ મહાન ખેલાડીની મોટી જાહેરાત, ટૂર્નામેન્ટ બાદ છોડી દેશે મેદાન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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