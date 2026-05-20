/એક પિચ અને કરોડોનો ખર્ચ! કેટલા રૂપિયામાં બને છે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ મેચની પિચ? રકમ જાણીને ઉડી જશે હોશ

International Cricket Pitch Cost: ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ પિચ બનાવવામાં લાખોથી લઈ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, પિચ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા, સમય અને તેને બનાવવા પાછળની મહેનત વિશે.
International Cricket Pitch Cost: મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું સેડ્યુલ જાહેર થઈ ગયું છે. આ વખતે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 12 જૂનથી 5 જુલાઈ 2026 સુધી ચાલશે અને મેચો ઇંગ્લેન્ડમાં રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન જેવી મોટી ટીમો ભાગ લેશે. આવી સ્થિતિમાં દરેક મેચમાં ખેલાડીઓની સાથે-સાથે પીચ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ઇંગ્લેન્ડના મેદાન પર હવામાન પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ક્યારેક પરિસ્થિતિઓ ફાસ્ટ બોલરોને અનુકૂળ હોય છે, જ્યારે ક્યારેક તેઓ બેટ્સમેનોને રન બનાવવામાં મદદ કરે છે.
આ જ કારણ છે કે ICC અને યજમાન બોર્ડ પીચ તૈયાર કરવામાં કોઈ કસર છોડતા નથી. એક નાની ભૂલ પણ મેચનો સંપૂર્ણ મજા બગાડી શકે છે. આ જોતાં શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, ક્રિકેટ મેચ માટે બનાવવામાં આવતી પીચ માટે કેટલો સમય અને રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે? ટેલિવિઝન પર આપણે ફક્ત સ્ટેડિયમ જોઈએ છીએ, પરંતુ તે મેદાનની મધ્યમાં આવેલી 22-યાર્ડ સ્ટ્રીપ તૈયાર કરવામાં લાખો જ નહીં, પરંતુ ઘણીવાર કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે. આ જ કારણ છે કે, ઈન્ટરનેશનલ મેચ માટે પીચને ક્રિકેટની રમતનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવે છે.
એક ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ પીચ બનાવવા માટે કેટલો થાય છે ખર્ચ?
ક્રિકેટ નિષ્ણાતો અને વિવિધ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, એક મોટા સ્ટેડિયમમાં ઈન્ટરનેશનલ કક્ષાની પીચ તૈયાર કરવા માટે લગભગ 50 લાખથી 2 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે. જો આખું ગ્રાઉન્ડ, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, ખાસ માટી, ઘાસ, રોલર મશીનરી અને મેન્ટેનન્સને જોડવામાં આવે, તો કુલ ખર્ચ હજું પણ વધી શકે છે. આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ખર્ચાળ હોય છે, કારણ કે ફક્ત માટી નાખવાથી પીચ બનાવવા માટે પૂરતી નથી.
તેના માટે ખાસ પ્રકારની કાળી અથવા લાલ માટી દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી મગાવવામાં આવે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં માટી બીજા દેશોમાંથી પણ આયાત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મહિનાઓ સુધી રોલિંગ, પાણી આપવું, ઘાસ કાપવું અને પિચને યોગ્ય કન્ડીશનીંગમાંથી પસાર થવું પડે છે. આ જ કારણ છે કે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ માટે પીચની કિંમત ઘણીવાર સામાન્ય લોકો માટે ચોંકાવનારી હોય છે.
જો સમયની વાત કરીએ તો, ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ પિચ તૈયાર કરવી એ એક દિવસ કે એક અઠવાડિયાનું કામ નથી. એક નવી પિચને સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થવામાં આશરે 3 થી 6 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. જો કોઈ જૂના મેદાનને ફરીથી ઇન્ટરનેશનલ મેચ માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું હોય, તો તેમાં આનાથી પણ વધુ સમય લાગી શકે છે, ક્યારેક ક્યારેક તો 6 થી 12 મહિનાનો પણ સમય લાગી શકે છે.
કેમ થાય છેઆટલો બધો ખર્ચ?
ઇન્ટરનેશનલ મેચની પિચ સંપૂર્ણપણે બેલેન્સ હોવી જોઈએ. જો પિચ વધારે ફાસ્ટ હશે તો બેટ્સમેન પરેશાન થશે અને જો વધારે સ્લો હશે તો મેચ રોમાંચક નહીં રહે. પિચની પૂરેપૂરી અસર ખેલાડીના પ્રદર્શન પર પડે છે. તેથી ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ દરેક નાની-નાની બાબત પર ધ્યાન આપે છે.
પિચ તૈયાર કરવા માટે ભારે રોલર મશીન, સુપર સોકર, કવર્સ, ઘાસ કાપવાનું મશીન અને ખાસ પ્રકારની ડ્રેનેજ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે. આ સાથે જ વરસાદ પડે તો પણ પિચ ઝડપથી સુકાઈ જાય તે માટે નીચે પાઇપલાઇન પણ બિછાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આખું વર્ષ ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ પિચની દેખરેખ કરે છે. આ જ કારણ છે કે, મોટી ટૂર્નામેન્ટ પહેલાં મેદાનો પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે.