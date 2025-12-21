પાકિસ્તાને જીત્યો અંડર-19 એશિયા કપ, ફાઇનલમાં ભારતને 191 રનથી હરાવ્યું
U19 Asia Cup 2025 : અંડર-19 એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને ફાઇનલમાં ભારતને 191 રનથી હરાવીને એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો છે.
U19 Asia Cup 2025 : અંડર 19 એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દુબઈના આઈસીસી એકેડેમી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને 191 રનથી ટાઇટલ મેચ જીતી હતી. આ પાકિસ્તાનનો બીજો અંડર 19 એશિયા કપનો ખિતાબ છે. અગાઉ 2012માં ભારત સાથે સંયુક્ત વિજેતા હતું.
ભારતના કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પાકિસ્તાને નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 347 રન બનાવ્યા હતા. 348 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમ 26.2 ઓવરમાં 156 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
ભારતનો ટોપ ઓર્ડર સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ
પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં ભારતીય ટીમનો ટોપ ઓર્ડર સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ ગયો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ મજબૂત શરૂઆત કરી, પરંતુ તે 10 બોલમાં 26 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે 7 બોલમાં 2 રન બનાવીને આઉટ થયો. એરોન જ્યોર્જ 16 રન બનાવીને આઉટ થયો. વેદાંત ત્રિવેદી 9 રન બનાવીને અને અભિજ્ઞાન કુંડુ 13 રન બનાવીને આઉટ થયો. દીપેશ દેવેન્દ્રન (16 બોલમાં 36 રન)એ અંતમાં સારી ઇનિંગ રમી. પરંતુ, તે ટીમને જીત અપાવવા માટે પૂરતું નહોતું. પાકિસ્તાન તરફથી અલી રઝાએ 4 વિકેટ લીધી. મોહમ્મદ સૈયમ, અબ્દુલ સુભાન અને હુઝૈફા એહસાને 2-2 વિકેટ લીધી.
સમીર મિન્હાસે સદી ફટકારી
ઓપનિંગ બેટ્સમેન સમીર મિન્હાસે ફરી એકવાર શાનદાર સદી ફટકારી અને પાકિસ્તાને ભારત સામે આઠ વિકેટે 347 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું હતું. મિન્હાસે 113 બોલમાં 172 રન બનાવ્યા, જે ટુર્નામેન્ટની તેની બીજી સદી હતી. આ જ મેદાન પર ગ્રુપ મેચમાં પાકિસ્તાન ભારત સામે 90 રનથી હાર્યું હતું.
