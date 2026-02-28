Sri Lanka vs Pakistan T20 WC: જીતીને પણ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકાયું પાકિસ્તાન; શ્રીલંકાને 5 રને હરાવ્યું, સેમીફાઈનલનું સપનું ચકનાચૂર!
Sri Lanka vs Pakistan T20 World Cup 2026 Cricket Score: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનું પાકિસ્તાનનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. શ્રીલંકા સામેની સુપર 8 મેચમાં પાકિસ્તાન યજમાન ટીમને 147 રન સુધી મર્યાદિત રાખવામાં નિષ્ફળ ગયું. જોકે, પાકિસ્તાને આ મેચ 5 રનથી જીતી લીધી.
Sri Lanka vs Pakistan T20 World Cup 2026 Cricket Score: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં શનિવારે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને આ મેચ 5 રનથી જીતી હતી, પરંતુ સેમિફાઇનલની દોડમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે આ T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનની સફર હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાનની હારથી ન્યુઝીલેન્ડ સેમિફાઇનલમાં આગળ વધી શક્યું છે. આનો અર્થ એ થયો કે ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ ગ્રુપ 2 માંથી ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે.
હકીકતમાં, શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. સાહિબજાદા ફરહાનની સદીના કારણે પાકિસ્તાને શ્રીલંકા માટે 213 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. જો પાકિસ્તાની બોલરોએ શ્રીલંકાને 147 રન સુધી રોકી દીધો હોત, તો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું હોત, કારણ કે તેમનો નેટ રન રેટ ન્યુઝીલેન્ડ કરતા સારો હોત. જોકે, શ્રીલંકાએ 16મી ઓવરમાં 147નો આંકડો પાર કર્યો. આ પછી શ્રીલંકા વિજયની નજીક પહોંચી ગયું. તેમને છેલ્લી ઓવરમાં 28 રનની જરૂર હતી. જોકે, પાકિસ્તાને 5 રનથી મેચ જીતી લીધી.
શ્રીલંકાના બેટિંગ પ્રદર્શન
213 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં શ્રીલંકાની શરૂઆત નબળી રહી, પથુમ નિસાન્કા બીજી ઓવરમાં નસીમ શાહ દ્વારા આઉટ થયા. શ્રીલંકાને 33 રન પર બીજો ઝટકો લાગ્યો. ત્યારબાદ ચારિથ અસલંકાએ સારી બેટિંગ કરી અને વિકેટ ગુમાવતા પહેલા સ્કોર 75 પર લઈ ગયો. ત્યારબાદ શ્રીલંકાને 94 રન પર ચોથો અને 101 રન પર પાંચમો ઝટકો લાગ્યો.
પછી દાસુન શનાકાએ એક જ્વલંત ઇનિંગ રમી. શ્રીલંકાને છેલ્લી ઓવરમાં જીતવા માટે 28 રનની જરૂર હતી. જોકે, શનાકા એક જ શોટ ચૂકી ગયો અને પાકિસ્તાન 5 રનથી મેચ જીતી ગયું. શનાકાએ 31 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકારીને 76 રન બનાવ્યા.
આ રીતે ચાલી પાકિસ્તાનની બેટિંગ
પહેલા બેટિંગ કરવા માટે આવતા પાકિસ્તાને શાનદાર શરૂઆત કરી. ફરહાન સાહિબજાદા અને ફખર ઝમાને પહેલી ઓવરથી જ શ્રીલંકાના બોલરોનો સામનો કર્યો. બંનેએ આક્રમક બેટિંગ કરી, જેના કારણે પાકિસ્તાને માત્ર 8 ઓવરમાં 78 રન ગુમાવી દીધા. પરંતુ આ પછી પણ બંને અટક્યા નહીં. બંનેએ તોફાની અર્ધશતક ફટકારી અને પોતાની આક્રમક બેટિંગ ચાલુ રાખી.
આખરે, તેઓએ 176 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. પાકિસ્તાનને પહેલો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે ફખર ઝમાન 16મી ઓવરમાં 42 બોલમાં 84 રન બનાવીને આઉટ થયો. પાકિસ્તાનને બીજી ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે નાફે 2 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાનને ત્રીજો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે શાદાબ ખાન 198 રન બનાવીને રન આઉટ થયો. શાદાબે 7 રન બનાવ્યા.
આ દરમિયાન, ફરહાન ખાને 59 બોલમાં સદી ફટકારી. જોકે, પાકિસ્તાનને 19મી ઓવરમાં ચોથો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે નવાઝ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો. ફરહાનની વિકેટ 20મી ઓવરમાં પડી. ફરહાને 60 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. જોકે, છેલ્લી 2 ઓવરમાં, પાકિસ્તાનના બેટ્સમેન આવ્યા અને ગયા. અંતે, પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 212 રન બનાવ્યા.
